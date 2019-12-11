Ambassador пятый год подряд становится «Народной маркой»

Участники голосования престижного потребительского конкурса отдали бренду большинство голосов в номинации «Производитель вина». Церемония награждения победителей состоялась 6 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

Премия «Народная марка» вручается с 2014 года. Победители определяются путем открытого голосования населения в средствах массовой информации. При этом анкетирование покупателей и потребителей услуг проводится без подсказок - участники должны сами вспомнить любимый бренд и указать его. А это значит, что оценка получается наиболее объективной. Именно поэтому «Народная марка» считается знаком настоящего признания.

«Каждый год мы получаем высокую оценку от наших покупателей»

- Эта награда - символ народной любви и доверия к бренду, который в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции по признанию потребителей Беларуси благодаря своему постоянному развитию и стремлению следовать современным трендам как в производстве, так и в маркетинге, - прокомментировала успех торговой марки продюсер премии «Народная марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

Продюсер премии «Народная марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

Генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин» Иван Троцкий уверен, что секрет успеха в первую очередь в качестве предлагаемого продукта.

Генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин» Иван Троцкий.

- Пятый год подряд бренд Ambassador становится «народной маркой». И, конечно, этот успех далеко не случайность. За народным признанием - современное европейское оборудование предприятия и постоянная модернизация, надежные поставщики, жесткая система контроля и сертификация по самым строгим мировым стандартам. Каждый год мы получаем высокую оценку от самых строгих судей - наших покупателей. И благодарны им за неизменный выбор, который подтверждает: производить качественные алкогольные торговые марки можно даже в невинодельческом регионе. Уверен, мы оправдаем доверие наших покупателей и в этот раз! - подчеркнул руководитель Минского завода виноградных вин.

Белорусский продукт приятно удивил Жерара Депардье и Стивена Сигала

К слову, продукцию Минского завода виноградных вин высоко оценили не только белорусские потребители, но даже такие искушенные мировые звезды, как Жерар Депардье и Стивен Сигал.

Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал во время визита на предприятие в июле этого года рассказал, что раньше владел виноградниками и сейчас задумался о том, чтобы продолжить виноградарский бизнес. Также звездный гость продегустировал продукцию бренда Ambassador. «Считаю, что бренды такого качества могут занять достойное место на мировых рынках и представлять Беларусь во многих странах», - отметил Стивен Сигал.

Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал во время визита на предприятие.

Французский киноактер и винодел Жерар Депардье во время визита в Минск был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством продукции ТМ Ambassador. «Я приятно удивлен высоким качеством белорусского игристого. У вас делают качественный продукт, который включает в себя кислинку от шардоне и фруктовый вкус, элегантность и женственность совиньон. Это хорошее сочетание, придающее исключительно высокое качество продукции!» - заметил Жерар Депардье.

Французский киноактер и винодел Жерар Депардье был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством продукции ТМ Ambassador.

Высокое качество ТМ Ambassador подтверждают также награды, полученные на международных и республиканских дегустационных конкурсах, - более 200 медалей, дипломов и званий. В том числе семь раз алкогольные бренды Ambassador завоевывали награды в Сан-Франциско (США), а также получили Золотую Звезду на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия).

ТМ Ambassador - крупнейший бренд Минского завода виноградных вин, который сегодня производит более 120 видов продукции. Компания бутилирует продукцию различных стран: Франции (замковые Cheateau), Италии, Испании, Аргентины, Грузии.

Залог успеха – современные европейские технологии

Еще в 2001 году Минский завод виноградных вин заключил договор со стратегическим партнером в Молдове, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку винограда, его сбор и производство высококачественного продукта.

Минская сторона занимается вторичным виноделием - то есть розливом в бутылки по современной европейской технологии холодного розлива. Суть ее в том, что продукт при розливе в бутылки не нагревается (по сути, не пастеризуется), а проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет свои природные качества. Розлив холодным способом маркируется дополнительной надписью Cold bottling.

Жесткий контроль на каждом этапе производства и высокотехнологичное оборудование обеспечивают высокое качество продукции, которое ценят белорусские и зарубежные потребители.

Для доставки материала в Беларусь используется только специально оборудованный для этого транспорт. Перевозка занимает около суток и осуществляется с учетом всех требований, необходимых для сохранения его качества.

С 2007 года на предприятии внедрена международная система качества на основе анализа рисков и критических контрольных точек НАССР. Высокое качество продукции подтверждено сертификацией и государственной регистрацией в органах Госстандарта и Министерства здравоохранения. С 2012 года предприятие получило сертификат ISO 22 000.

Продукция ТМ Ambassador известна также и за пределами Беларуси: продается в Израиле, Казахстане и Прибалтике. Ее экспорт в 2019 году вырос на 26%.

На протяжении уже многих лет ЗАО «Минский завод виноградных вин» стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.