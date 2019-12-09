Объявлены победители престижной ежегодной Премии «Народная Марка» Беларуси

Народное голосование проходило с 15 августа по 15 октября и включало 159 номинаций в трех категориях - продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Опрос потребителей осуществлялся по анкетам, которые были доступны всем желающим - представителям всех областей, демографических и социальных групп Беларуси - в печатных изданиях страны, их общий тираж составил свыше 3 млн.экз, а также онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило 442 881.

Анкеты Премии не предлагали подсказок в виде вариантов ответа - в каждой из номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного, лучшего на свой взгляд, бренда или производителя, продукции которого доверяют больше всего. За ходом проведения и подведения итогов Премии следил Наблюдательный Совет.

В Премии «Народная Марка» нет профессионального жюри - исключительно потребители делают выбор в пользу лучших, по своему мнению, брендов и решают, какие производители достойны почетного титула народной любви и признания «Народная Марка».

Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, продюсер Премии «Народная Марка» отмечает: «По итогам голосования стало очевидно, что брендовое сознание жителей нашей страны возросло за годы проведения Премии. Приятно видеть, что процент отечественных марок составляет 97% в категории «продукты питания», 89% в блоке непродовольственных товаров, 91% в номинациях услуг. Это свидетельствует о том, что белорусские предприятия стали эффективнее использовать маркетинговые ресурсы, работая в то же время над усовершенствованием своей продукции и расширением ассортимента. Символ «Народной Марки», право использования которого получают лидеры голосования, не только служит уверенным покупательским ориентиром, указывающим, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие профессиональные достижения».

Присуждение Премии «Народная Марка» уже стало доброй традицией, отмечающей завершение года для предприятий престижными наградами, являющимися доказательством успешной работы на рынке - знаком народной любви и признания.

Телеверсию Церемонии награждения победителей - концертное шоу «Народная Марка» с участием известных белорусских музыкальных исполнителей Александра Солодухи, Валерия Скорожонка, дуэта Александры и Константин, Виталия Воронко, Влады, группы Skynet жители нашей страны смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

Итак, представляем победителей Премии «Народная Марка» Беларуси!

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