Как заманить в дом новогоднее настроение?

В нашей семье есть особая декабрьская ночь. Все началось в тот год, когда родился сын. Подружка из Германии подарила нам адвент-календарь - гирлянду из 24 мешочков, которую до того я видела только в рождественских фильмах. В каждом мешочке - маленькие подарочки для Мартина и трогательные записочки для меня. С тех пор, кстати, эти записочки там и живут, я знаю их наизусть, и все равно глаза на мокром месте от счастья, когда их перечитываю.

Так вот об особой ночи, когда происходит чудо и адвент-календарь занимает свое место на стене над кроватью сына. Когда Мартин был маленький, для него было настоящим чудом проснуться и обнаружить у себя в комнате гирлянду из мешочков. Лет до восьми он верил в то, что ее развесил Дед Мороз. Сейчас ему 12, и он давно понимает, кто кладет подарочки в этот праздничный календарь. И все равно он ждет этой ночи, после которой начинается отсчет дней до Нового года. Этот календарь ожидания праздника стал у нас едва ли не главнее самого праздника. И мне хочется, чтобы эта традиция пришла в каждый дом, где есть дети.

Какое новогоднее настроение без кота!

Хочется чуда? Сделай сам!

Идей для адвент-календаря - как иголок на елке. Можно, конечно, купить красивую коробку с окошками, в которых скрыты шоколадные фигурки, но тут все предсказуемо. А хочется же чуда!

Готовые адвент-календари из мешочков в наших магазинах уже тоже появились, пару раз встречала, но цены на них кусались. Остается вариант хендмейда. Уметь шить и мастерить необязательно - можно взять, например, новогодние носочки, пристегнуть прищепками к веревке - и вуаля, адвент-календарь готов! В этом году у Conte, например, есть целая серия детских и взрослых носков, которые в декабре могут стать адвент-календарем с подарочками и трогательными посланиям.

Подготовка волшебного календаря начинается!

В Европе календари обычно вывешивают в ночь на 1 декабря, поскольку ведут отсчет дней, которые остались до католического Рождества. В Беларуси большинство празднует православное Рождество, так что логично будет повесить календарь ожидания праздника за 24 дня до него, т. е. 14 декабря. А можно вести отсчет дней, которые остались до Нового года. Мои друзья, у которых трое детей-погодок, устраивают марафон ожидания Нового года вообще за неделю до него. Пробовали положить в один носочек сразу три подарка - не помещаются, на три длинных календаря сил не хватает, поэтому каждый получает свою гирлянду из семи носков.

Рудольф и Мишка - для самых маленьких.

Что положить в носочки

Самый простой вариант, и наверняка он порадует ребенка, - это сладости: конфеты, печенье, шоколадные фигурки. Можно сделать полезные конфетки из орехов и сухофруктов. Но в моем календаре кроме сладостей всегда есть что-то интересное и полезное. А самое ценное, что будет из года в годы объединять и подогревать чувства, - это новогодние записочки с воспоминаниями самых важных, трогательных и объединяющих вас моментов. В общем, вспоминаем и начинаем писать каждому (взрослым тоже!) члену семьи что-то персональное. И отправляем в носок!

ЧТО МОЖНО ПОЛОЖИТЬ В НОСОК ДЛЯ РЕБЕНКА:

В небольшой носочек точно поместятся:

- заколки для волос, браслетики и колечки;

- наклейки и штампы с картинками;

- мелкие игрушки (можно купить большой игровой набор и разделить его на маленькие подарки);

- полезные мелочи - небольшой фонарик, светоотражающий значок;

- билеты на елку, в театр, цирк и кино. Для самых непоседливых и подвижных можно выбрать необычные «елки» - например, новогоднее квест-шоу «В гостях у сказки», где не нужно все представление сидеть и смотреть на сцену, а можно двигаться и играть прямо внутри сказки.

Радость и детишкам, и взрослым.

Но главное в квест-календаре - это задания. Это моя любимая часть! Собственно то, что и создает праздничное настроение в течение всего декабря. Самое важное - подобрать задания, за которые ребенок точно захочет взяться. А для этого желательно, чтобы в списке были любимые занятия вашего малыша и разные добрые дела. И пусть они будут связаны с Новым годом, Рождеством или подготовкой к нему. Для своего маленького сына я когда-то вкладывала записки с такими заданиями:

- смастери елочное украшение из цветной бумаги;

- выучи новогоднее стихотворение;

- укрась окно снежинками из бумаги;

- напиши письмо Деду Морозу;

- нарисуй открытки для папы, мамы и сестры;

- сделай из пластилина подарок для бабушки и дедушки;

- нарисуй Новый год.

Да, приготовить 24 сюрприза - дело хлопотное, но затраченные усилия окупаются сполна - восторгом ребенка и праздничной атмосферой.

СРАБОТАЛО!

Ксения ВОЛКОВА, мама двоих детей: «От адвент-календаря сплошные плюсы - и счет, и чтение, и ожидание чуда»

Малыши ждут чуда!

- В этом году я впервые сделала адвент-календарь. Замышляла приготовить его заранее, закупила подарки, но, как это часто бывает с подрабатывающей мамой в декрете, закрутилась, и обнаружила, что уже 1 декабря, а адвент-календаря у детей нет. Но я запасливая белка. Покопавшись в закромах, нашла пачку пакетиков, заготовленных для пряников, выгребла все запасы конфет и озадачила мужа придумать локации для подарков, а в каждый пакетик положила конфетку и записку-подсказку, где искать подарок.

Считается, что дети сейчас избалованы игрушками. Но у нас основной подарок - книжки-развивашки, а этим избаловать нельзя.

Первая неделя нашего адвент-календаря показала, что мы неожиданно для самих себя достигли четырех целей. Во-первых, ребенок стал быстро вскакивать в детский сад, чтобы проверить, что там сегодня в мешочке. Во-вторых, в свои 3,5 года он за один день научился считать до 30! И каждое утро пересчитывает мешочки. В-третьих, он стал понимать, как идет время. И в четвертых, каждое задание он читает сам. Сплошные плюсы от адвент-календаря - и счет, и чтение, и ожидание чуда. Где-то через недельку планируем доложить в мешочки небольшие задания: найти Деда Мороза и раскрасить, выучить стишок, сделать кормушку для птичек.

А КАК У ВАС?

Иван ЖИВИЦА, папа троих детей: «Чтобы пахло Новым годом, зажигаем аромалампу с еловым маслом»

Семья Живица.

- Двойняшкам Ярославу и Иванке по 2,5 года, для них этот Новый год будет уже памятнее, чем прошлый. А старшей дочке Дарине пять, и для нее это волшебный праздник. У нас его ожидание начинается с появления рождественских веночков на дверях и елки в доме, это и создает нужную атмосферу. Мы ставим искусственную елку, но чтобы пахло Новым годом, зажигаем аромалампу с еловым маслом. Для дочки кульминационный момент - это, конечно, подарки под елкой. Она верит в Деда Мороза, как и все дети. Сейчас как раз учится писать и пишет письма Деду Морозу, к каждому письму прилагает рисунок. Просит изумруды для себя и машинку, чтобы с кем-нибудь поделиться. А мне советует попросить новую машину (улыбается).

Светлана ШИРВЕЛЬ, мама шестерых детей:

- Для нас Рождество Христово и Новый год - это хороший повод напомнить, что мы есть друг у друга, и это здорово. Подготовка к празднику начинается сразу по нескольким направлениям. Обсуждаем, в какой цветовой гамме будет украшена елка и гостиная. У нас были и серебристый год, и золотистый, и фиолетовый, и синий, и год со старыми советскими игрушками. Решаем, в каких нарядах будем праздновать. Фэмили-лук - это важная часть праздника! Параллельно обсуждаем, какие кому подарочки сделаем. Старшие придумывают что-то свое, малыши - свое. Мы с Толей выступаем в роли «тайных агентов», с которыми все советуются. Но есть секретики и друг от друга: что дети хотят подарить маме, знает только папа, и наоборот. Поощряем, чтобы дети сделали что-то своими руками. Это так трогательно. Ну и ближе к праздниками обсуждаем меню. Стараемся в предпраздничное время читать рождественские истории и смотреть фильмы. Считаем важным познакомить детей и с главами из Евангелий о событиях в Вифлееме 2019 лет назад. Старшие дети выросли и вместе с нами бывают только на Рождество. На Новый год разбегаются по друзьям-подружкам.