«Беларусь - не Белоруссия»! - это будет объяснять самый маленький памятник Минска

В начале декабря два владельца бара на улице Зыбицкой решили подарить городу новую достопримечательность. Объявили в социальных сетях шот-бара «На дне» голосование за самый маленький памятник, и предложили три варианта-финалиста (изначально придумывали идеи всем коллективом, в списке было почти 20 вариантов): самое маленькое в мире, белорусское эго; памятник пани Парникель, обычной женщине, которая умудрилась попасть в белорусскую летопись за свои хорошие поступки, а также памятник мельнице, которая раньше стояла на месте Зыбицкой,6, чтобы вернуть городу частичку истории. Голосование шло две недели, в итоге проголосовало чуть более тысячи человек, а победителем стало… самое маленькое эго.

- Варианты шли практически наравне, за первое место конкурировали эго и пани Парникель. Это говорит о том, что все три идеи были равноценно хороши, - подводит итоги соорганизатор Денис Анцявичюс. - Вариант с эго вырвался вперед буквально в последние сутки голосования. Правда, как его выразить, думали уже заранее, так как сроки со старта были сжатыми, мы хотели подарить его горожанам к Новому году. «Штурмили» всем коллективом. Кто-то говорил, что идея в том, что мы умеем радоваться маленьким победам или повседневным мелочам, кто-то - про самопоиски, кто-то - про маленькую страну и эго… небольшого роста. Идея, что люди смогут сами додумать свой смысл, нам очень понравилась.

- Поэтому мы решили сделать памятник Беларуси, которая не Белоруссия, - раскрывает интригу скульптор Стас Никонович. - Где бы ни был белорус и как бы не определяли нашу страну местные карты, мы объясняем, что являемся белорусами, что пишется наша страна как Беларусь, что мы - маленький, но очень гордый народ. Я долго думал над эскизом, понимал, как сделать бюст пани Парникель или как вылепить детали мельницы, но идея маленького эго поглотила меня полностью своим символизмом. Мне нравится, что постамент обрастет деталями, которые можно будет рассмотреть только под лупой, но они будут понятны каждому белорусу.

- Однако памятник запланирован не только как понятный горожанам, - дополняет соорганизатор Евгений Метелица. - Он будет расположен на улице Зыбицкой, одной из самых посещаемых туристами. Полагаем, многим из них будет интересно разобраться в нашей топонимике, тем более, что объяснение мы хотим написать на русском, белорусском и английском языках. Нас часто спрашивают, будет ли наш памятник нести какую-то ценность. Нам кажется, что это зависит только от того, как его самого воспримут минчане. Мы только надеемся, что все поймут нашу идею и поддержат, как поддерживали эти две недели.

Памятник высотой в 15 сантиметров будет оборудован увеличительной лупой, чтобы рассмотреть мелкие детали, как смеется скульптор - рассмотреть «подкованную блоху», например, лидские кроссовки на ногах белоруса. Очень знаково, что стену для памятника взялась подготовить и разрисовать Зоя Луцевич. Недавно про художницу также писали в СМИ: она разрисовала фантастическими птицами подъезд своего дома и была вынуждена закрасить их по требованию ЖЭСа. Тоже маленький шаг по улучшению жизни вокруг себя, который, как показалось организаторам, должен закончится хеппи-эндом.

Голосование закончилось в полночь 6 декабря, теперь у скульптора есть две недели, чтобы вылить постамент в бронзе, а результаты все минчане смогут увидеть уже 20 декабря, на второй день рождения бара «На дне». Денис и Евгений обещают сдернуть маленькое бархатное покрывальце и разрезать ленточку маленькими ножницами, а также маленький салют из конфетти, и в целом - душевную вечеринку с игрой в фанты и секретным dj-сетом. И приглашают всех желающих посмотреть на произведение Станислава первыми.

ГДЕ: шот-бар «На дне», ул. Зыбицкая, 6.

КОГДА: 20.12.2019 г.

СТАРТ: 20.00.

ВХОД: бесплатный, по предварительной регистрации