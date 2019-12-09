Посол Беларуси в России Владимир Семашко: Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года

Дальнейшая интеграции двух стран в рамках Союзного государства должна проходить по плану действий, который укладывается в так называемые дорожные карты по 31 направлению. По итогам переговоров премьер-министров в ноябре была согласована 21 дорожная карта. В Сочи согласовали еще две. Таким образом, остаются несогласованными 8. Итак, речь шла о…

… энергетике и таможне

- 6 декабря встретились премьеры, заслушали министров энергетики. Констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии. Самое главное - премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря, - сказал Семашко.

Посол отметил, что переговоры проходили в доброжелательном духе.

- В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.

… компенсации за налоговый маневр

Безусловно, шла речь и о компенсации белорусской стороне издержек из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Напомним, Россия последовательно уменьшат налог на экспорт нефти и нефтепродуктов (который Беларусь не платила), но при этом увеличивает внутренний налог на добычу полезных ископаемых. Из-за этого цена на нефть для нас становится выше.

- Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос, - сказал Владимир Семашко. - Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020 - 2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились.

Ранее было заявлено, что из-за этого маневра Беларусь недосчиталась в 2019 году 400 млн долларов. Поэтому президенты нашли пути, которые позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны. Это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и т. п.

… стоимости газа

Не решен пока и вопрос и о цене поставок российского газа в Беларусь.

- Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления. И я признателен президенту России Владимиру Путину, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он дал поручение председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты мы должны согласовать - по поясам, доходность и т. д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку, - сообщил Владимир Семашко.

Посол отметил, что после того, как будут согласованы все интеграционные карты и они вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет снят полностью.

Владимир Семашко напомнил, что цену газа на 2020-й должны были согласовать к 1 июля 2019-го.

- Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и Министерством энергетики РФ, а возможно, и с участием Дмитрия Козака.

По словам дипломата, поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на том, что и в 2020 году его цена должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства.

- А какая это база, если на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области, - продолжил Владимир Семашко. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе. А для того чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем.

… ограничениях на поставку продовольствия

На переговорах обсуждалась и тема согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики, в частности запретов на поставки белорусского продовольствия в Россию. Еще неделю назад под ограничениями были более ста предприятий. Президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства найти компромиссный вариант.

- Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, - рассказал Владимир Семашко.

А если возникнут споры, то они должны решаться на общей коллегии Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. Также стороны определились с действиями, которые исключат дискриминацию белорусских промышленных производителей на российском рынке.

… компенсации за грязную нефть

По словам Семашко, у него создалось впечатление, что на встрече премьеров было найдено решение этой проблеме.

- Было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация $15. Это бы устроило и нас. Но в субботу (на встрече президентов. - Ред.) это уже как-то по-другому все прозвучало.

Что посол говорит о разрешении этой проблемы?

- Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме - около $70 млн должна быть компенсация.