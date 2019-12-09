2019-12-09T16:07:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Между Минском и Витебском пустили новый дизель: три часа в пути, есть wi-fi и кофемашина

В новом дизель-поезде места делятся на первый и второй класс
Наталья ПАРТОЛИНА
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Между Минском и Витебском теперь ходят дизеля бизнес-класса: в пути всего три часа. Фото: Сергей СЕРЕБРО.Между Минском и Витебском теперь ходят дизеля бизнес-класса: в пути всего три часа. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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Первые пассажиры опробовали новый скоростной дизель-поезд бизнес-класса, который начал ходить между Минском и Витебском, 8 декабря. Все шесть вагонов были заполнены.

В ДП6 два главных достоинства - комфорт и скорость. От Минска до Витебска поезд, который может развивать скорость до 140 км/ч, едет всего три часа. Так быстро домчаться даже маршрутки не успевают. Кресла мягкие, спинки и подлокотники регулируемые. Подзарядить гаджеты можно, не вставая с кресла: около каждого индивидуальная розетка. Работает wi-fi. Люди с ограниченными возможностями, пассажиры с детскими колясками, велосипедами или другим нестандартным багажом едут в специальной многофункциональной зоне. Туалеты - вакуумные, в одном из них есть пеленальный столик.

Перевезти ДП6 за один раз может 311 сидящих пассажиров. Один из вагонов отведен для 25 пассажиров первого класса, сообщает официальный сайт Белорусской железной дороги. Там сиденья кожаные, верхнюю одежду можно повесить на вешалку с плечиками, а не на крючок около сиденья.

Еще в новом дизеле есть кофемашина, бойлер с водой, холодильники и другие приятные мелочи, которых в обычных поездах региональных линий нет.

В ДП6 есть автомат, продающий кофе, холодильник, туалет с пеленальным столиком, розетки и прочие удобства. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

В ДП6 есть автомат, продающий кофе, холодильник, туалет с пеленальным столиком, розетки и прочие удобства. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

У пассажиров о новом поезде разные мнения. Кто-то радуется мягким креслам и современному дизайну, а кто-то жалуется на перебои с wi-fi и на то, что кофе в автомате можно купить только за монетки.

- По сути, это один общий вагон. 200 человек едут в одном пространстве, оупен-спейс, так сказать. В том же плацкарте едешь гораздо более обособленно, максимум пять соседей при полностью забитом вагоне, - считает Евгений.

- Могли бы оставить и старый поезд. Комфорт сомнительный, расписание стало не очень удобное, и по деньгам выходит многовато, - жалуется Нина.

Билет в первый класс стоит 19 рублей 20 копеек, во второй - 13 рублей 86 копеек. Из Минска ДП6 отправляется в 6.45, в 15.15 и в 19.52. Из Витебска - в 6.33, в 15.57 и в 19.08.

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