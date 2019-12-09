На правило «золотого часа», онкологию, рожениц: почему в 2020 году на здравоохранение выделят на 27% больше, чем в этом

Хоть нам предстоит нелегкий год с дефицитом бюджета, но на здравоохранение в 2020 году потратят больше, чем в прошлом. В прошлом году был 1 млрд рублей, а в этом - 1 млрд 274 млн рублей.

- По проекту бюджета на 2020 год именно по социальной сфере есть значительный рост по сравнению с 2019 годом. Это плюс почти 28% только на здравоохранение: на зарплаты, современное медицинское оборудование, содержание учреждений и т. д. Это приоритетные отрасли, и они должны развиваться, объемы выделяемых на это средств должны расти, - говорила 19 ноября председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Владимир Караник во время посещения РНПЦ «Мать и дитя» 7 декабря подтвердил это БелаПАН. По его словам, объем бюджетных средств на здравоохранение будет увеличен на 27%. Основная часть денег пойдет на поддержку сферы материнства и детства, помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что изменится для белорусских пациентов в 2020 году?

Сделают клиники для неотложной помощи в тяжелых случаях

Министр отметил, что по всей стране хотят соорудить клиники, где пациенты на грани жизни и смерти смогут получить медицинскую помощь в течение одного часа.

- Мы надеемся, что эти деньги будут идти на инфраструктурные проекты, чтобы по всей стране было обеспечено правило «золотого часа». Это так называемые опорные клиники, оснащенные всем необходимым, что позволит пациентам с самой тяжелой сосудистой или хирургической патологией в течение часа получить квалифицированную медпомощь, - говорит глава Минздрава.

Станет больше лекарств против рака и редких болезней

В 2020 году немного упростится жизнь для больных онкологией и редкими болезнями. Скоро пациентам с редкими орфанными заболеваниями разрешат провозить препараты, не имеющие госрегистрации в Беларуси, если у нас в стране нет подходящего лечения. А те, кто имеет право на бесплатные препараты, сможет получать их больше.

- Планируется увеличение объема закупки противоопухолевых препаратов, препаратов для лечения редких генетических заболеваний и других хронических патологий, лечение которых покрывается государством, - сообщил министр.

Напомним, сейчас многим людям с редкими генетическими заболеваниями бесплатно выдают жизненно необходимые препараты только до совершеннолетия, потом их приходится покупать за свои деньги. А такие препараты обычно очень дорогие. Кроме того, пациенты с малоизученными диагнозами часто не получают вообще никакой помощи.

Закупят гинекологические кресла для женщин с инвалидностью

Выделить деньги на многие важные вещи помогают и всемирные организации. Например, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) помогает Минздраву воплотить в жизнь проекты по повышению качества и доступности медпомощи для людей с ограниченными возможностями, помощь матерям и детям, улучшению скрининговой программы рака шейки матки. В рамках одного из таких проектов - «Бязмежная» - удалось собрать средства для закупки специализированных гинекологических кресел для женщин с инвалидностью. Стоимость одного такого кресла - около 6 тысяч долларов. Сейчас в стране их два - одно в Брестском областном роддоме, второе - в столичном центре «Мать и дитя». В планах - поставить кресла во все областные роддома страны.

Реконструкция роддомов и реанимация для новорожденных

Каждый год власти ломают головы над тем, как поднять с колен рождаемость в стране. На это выделяют пособия, дают льготные кредиты, а теперь силы бросят еще и на ремонты роддомов. Так, министр сообщил, что в недалекой перспективе планируют оптимизировать службы акушерства и гинекологии во всех областях страны, а также провести реконструкцию перинатальных центров. Кроме того, на деньги Всемирного банка в центре «Мать и дитя» собираются построить новую реанимацию для новорожденных.

КСТАТИ

Отток медиков из страны из-за маленьких зарплат достиг пугающих значений, поэтому власти основательно взялись за повышение заработков медиков. Так, в марте министр финансов Максим Ермолович в журнале «Финансы. Учет. Аудит» пообещал, что зарплата медиков к 2025 году будет составлять 150% от средней по стране. В августе этого года министр здравоохранения отметил, что их зарплата увеличится на 20% в 2020 году.