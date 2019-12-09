Дневник канадского школьника, часть 1: «Знакомство с ковролиновым раем, где молоко – это сразу 4 литра, а в магазины не ходят пешком»

Когда привыкаешь к местным заморочкам - забываешь, что может быть по-другому. Но первые дни, недели, месяцы в пока чужой стране, в новом городе - Калгари - куда мы переехали с родителями, навсегда останутся в памяти именно в этих мелочах.

Мое первое впечатление о Канаде - из аэропорта. Выходишь из самолета после двенадцатичасового перелета, и первое, что бросается в глаза, - полы, покрытые ковролином (о нем я еще напишу позже), и доброжелательные дедушки в ковбойских шляпах. Они стоят каждые 50 метров, улыбаются и говорят: «Добро пожаловать домой!».

Так начиналось наше путешествие в Канаду (на фото я с папой). Перелет занял около 14 часов, но из-за разницы в часовых поясах получилось, что мы вылетели в 9 утра, а в 13.00 того же дня уже были в Калгари.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Это уютное впечатление подтвердили и деловые, но тоже улыбающиеся пограничники. Ни одного хмурого лица или раздраженного взгляда!

А еще тут же, в аэропорту, сразу поразила мультикультурность толпы. Я прожил в Беларуси 14 лет, много путешествовал с родителями по Европе и никогда не видел в одном месте столько людей разных национальностей. И, похоже, только мне с семьей это было в диковинку, потому что всеми вокруг эта смесь культур воспринималась абсолютно обыденно. Это первоначальное впечатление оказалось совсем не обманчиво. За три года жизни в Канаде я побывал во многих ее частях. Поверьте, практически всюду ты услышишь не только смесь английского и французского, но и множество других языков. Рядом с тобой в очереди в магазине будет стоять парочка из азиатки и афроамериканца и разговаривать по-французски, тут же будут стоять и болтать друг с другом араб и блондинистые и не очень канадцы, что-то обсуждающие на своем языке. К этому очень быстро привыкаешь и перестаешь обращать внимание на такие различия.

Если любого калгариийца спросить, что посетить в его городе, он обязательно упомянет эту башню (Calgary Tower). Ее главная изюминка - прозрачный пол на смотровой площадке.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

С улицами в северной Америке надо быть осторожным. Четвертая стрит и Четвертая авеню - это разные улицы. И это самый простой вариант ошибок.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

На выходе из аэропорта первая вещь, которая бросается в глаза, - это количество и размер машин. Бескрайняя парковка аэропорта заполнена огромными американскими и японскими внедорожниками, семейными минивэнами и пикапами. Это настоящие монстры, больше похожие на грузовики, чем на легковые автомобили. Мне кажется, что в первый день я не увидел ни одного седана или другого компактного автомобиля.

Канадцы очень патриотичны. Отделы с местной символикой есть во многих магазинах. Кленовой лист, олень, лось, бобер и, конечно, вещи в красно-черную клетку.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Внедорожники тут не принято называть джипами, как у нас. Jeep - это марка автомобиля и только. Кстати, очень даже популярная и дешевая. А внедорожник - это SUV. Очень распространены пикапы, или, как их тут называют, траки. А еще в Канаде нет французских машин - за три года я не увидел ни одной. Почему так, для меня остается загадкой. А грузовики совсем непривычны нашему взгляду - все носатые и частенько украшены огнями, как в рекламе кока-колы.

В первые дни мы очень удивлялись размерам обычных легковых машин.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

А вот этот самосвал нас удивил. Говорят он самый большой в мире. А как же наши БелАЗы?Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Если вы хотите купить себе трак с трейлером для отдыха на природе – значит, вы прониклись местной культурой.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Несмотря на то, что аэропорт находится недалеко от центра города, поездка до нашего временного дома заняла 45 минут - и это без пробок. Миф про одноэтажную Америку, применимый и к Канаде, очень даже и не миф. Города здесь растут не ввысь, а вширь, поэтому расстояния по европейским меркам просто гигантские. В полуторамиллионном Калгари, чтобы добраться из одного края города в другой, нужно как минимум час-полтора езды на автомобиле со скоростью 60 км/ч. Плотная многоэтажная застройка тут только в самом центре города, который называют даунтаун. Чуть дальше много свободного места и почти не встретишь домов выше 3 - 4 этажей, а тем более небоскребов. Во время поездки у меня создалось ощущение, что мы едем по загородному шоссе, а не проезжаем через большой город. Это потом я узнал, что город прошивают скоростные шоссе без светофоров и перекрестков, возле которых дома не строятся.

В центре Калгари большинство зданий соединены между собой надземными пешеходными переходами. Их общая протяженность - 16 километров. Система таких дорожек помогает жителям города свободно перемещаться по центру в любую погоду.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Еще одно яркое воспоминание первого дня - это погода. Мы приехали в Канаду 1 апреля. В Минске еще не сошел снег, было холодно, а северный Калгари нас встретил температурой +20 и зелеными деревьями! Пуховики, шапки и свитера были заброшены в машину, и дальше мы гуляли в майках. Так что миф о суровой канадской погоде не подтвердился. Прошло три года, и теперь я уверенно могу сказать, что распространенное мнение, будто в Канаде всегда мороз, ошибочно. Погода у нас даже в чем-то похожа на белорусскую. Правда, очень условно: лето жаркое днем, но прохладное ночью, и однозначно более сухое, осени и весны почти нет, а вот зимой да, морозы до -35 - это норма. Холод тут воспринимается лучше благодаря очень сухому воздуху. Но из-за него же очень сильно сохнет кожа и обезвоживается организм. Поэтому все местные жители носят с собой личные бутылки с водой. А увлажняющими кремами тут вовсю пользуются не только женщины, но и мужчины.

А это наш вариант наземного метро.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В Калгари очень изменчивая погода. Она может кардинально поменяться буквально за пару часов. И виноват в этом теплый ветер с океана - шинук. Было -15, стало +10. Калгаряне так и говорят: шинук пришел. Хотя бывает и в обратную сторону. И вместо теплого летнего дня вы получите небольшой снегопад. Именно благодаря шинуку морозы долго не держатся и периодически случаются мои любимые оттепели.

Кстати, школы из-за морозов в Канаде никто не закрывает, уроки не отменяют даже в -40. Родители сами решают - ехать ребенку в школу или нет.

Переход между зимой и весной - всегда очень резкий: тут можно даже загорать на берегу замерзшего озера.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Если вы думаете, что Канада - это только снега и холод, то вы неправы. Например, в Ванкувере растут пальмы и можно заниматься серфингом.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Да-да, пальмы в Канаде тоже растут!Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Вечером первого дня большим сюрпризом стало то, что в магазин нельзя сходить - туда нужно ехать. А утром следующего дня для меня стало еще большим сюрпризом, что в магазин по-быстрому можно съездить прямо в пижамных штанах. Тут по этому поводу особо не заморачиваются.

Маленьких продуктовых магазинчиков почти не существует. Любой магазин - это огромный супермаркет, поход в который похож на оптовую закупку. Канадцы сразу покупают все большими упаковками, и чек из продуктового на 200 - 300 долларов тут не редкость.

Классический завтрак канадцев – непременно с кленовым сиропом: например, дрожжевая оладушка, поджаренная на сухой сковороде, гамбургерная котлета и кленовый сироп.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

В магазине очень удивили четырехлитровые бутылки с молоком и апельсиновым соком, упаковки туалетной бумаги по 96 рулонов, связки из пяти полешек для костра за 10 долларов и полное доверие покупателю. Очень легко набрать корзинку продуктов, пройти мимо касс и выйти из магазина, но тут полагаются на честность людей, и никакие меры против воров не предпринимаются. Многие супермаркеты выкладывают фрукты снаружи магазина у входа, и никому не приходит в голову взять арбуз и уйти, не заплатив за него. Еще одним диким зверем для нас стали кассы самообслуживания - покупателю доверяется самому пробить штрихкоды всех продуктов, положить их в сумки и оплатить покупку банковской картой или наличными в автомате.

В магазине в первое время очень удивляют четырехлитровые бутылки с молоком и апельсиновым соком.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Кстати, молоко в Канаде мне показалось невкусным. По вкусу чуть-чуть отдает кукурузой (правда, через пару месяцев я это уже не чувствовал - привык). В конце концов усталость сыграла свое, и, наверное, самый длинный день в моей жизни закончился.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ:

Первое время цены в магазине на некоторые продукты пугают. 1 л кефира - $4. 1 кг говядины - до $45. 1 кг семги - $22 и выше. С фруктами и овощами вообще математиком надо быть. Ценники стоят в фунтах, но на кассе уже считают в килограммах. Вот и стоишь перед прилавком и высчитываешь цену, зная, что 1 кг примерно равен 2,2 фунта.

Всю первую неделю в Канаде было очень тяжело бороться с последствиями перемены часовых поясов. В 5 часов вечера наваливалась смертельная сонливость, а в 3 часа ночи организм поднимал меня - бодрого и выспавшегося. Первые несколько недель мы жили в доме у друзей в бейсменте - это полуподвальный этаж со своей ванной, туалетом и тремя гостевыми комнатами, конечно же, покрытыми ковролином. О ковролине, встретившем нас еще в аэропорту: его канадцы любят трепетно и нежно - как самый простой, быстрый и дешевый вариант решить «половой» вопрос. Он тут везде!