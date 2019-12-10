Как курильщикам снизить риск для себя и окружающих?

Ему приписывали все негативные последствия, связанные с привычкой курения. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

МИФ 1. Никотин вызывает кашель и одышку

- При курении затруднение в работе органов дыхания вызывает не никотин сам по себе, а вещества, которые выделяются в результате горения табака, - рассказал глава научного подразделения по продуктам нового поколения «Бритиш Американ Тобакко» доктор химических наук Крис Проктор (Саутгемптон, Соединенное Королевство). Они попадают в организм человека вместе с дымом и могут изменять структуры слизистых тканей верхних и нижних дыхательных путей, вызывая кашель и другие негативные проявления. Так что если выбирать для себя альтернативу потребления никотина, не связанную с вдыханием дыма, то всего этого можно избежать. Сейчас на мировом рынке появился инновационный продукт - никотиновые паучи. В случае их использования нет продуктов горения - паучи созданы из натуральных волокон, ароматизаторов и никотина, за счет чего риски существенно снижены.

МИФ 2. Никотин - это токсин

- Никотин - всего лишь стимулятор (сравнимый с кофеином) со своими плюсами и минусами, - говорит доктор Крис Проктор. - А вот одновременное потребление вместе с ним продуктов горения, то есть примесей из разнообразных химических веществ, жженой бумаги и так далее, действительно может быть токсичным. Уберите дым - и токсины практически исчезнут. Только цифры: при равном содержании никотина наличие опасных токсинов в никотиновых паучах на 98,7% ниже, чем в сигаретах.

Я занимаюсь исследованиями никотиносодержащей продукции порядка 15 лет, и за все время не видел такого чистого продукта, как никотиновые паучи. Их разработка и тестирование проводились в течение нескольких лет при участии исследовательской группы из 250 ученых, - отмечает доктор Крис Проктор. - В том числе полусотни токсикологов. К слову, мы сравнивали различные характеристики у ряда никотиносодержащих продуктов с альтернативными способами потребления. И паучи по всем параметрам оказались на голову выше своих конкурентов.

МИФ 3. Вместе с никотином мы неизбежно потребляем другие вредные вещества

- Это верно только в том случае, если мы не выбираем «чистые» способы доставки никотина в организм - такие как спреи, пластыри и паучи, - поясняет доктор Проктор. - Так, выяснилось, что паучи содержат в разы меньше вредных веществ, чем табачные изделия. Доля формальдегидов в них ниже, чем в обычном яблоке, не говоря уже о грушах. Присутствие мышьяка не дотягивает до того количества, что содержится в пиале риса. А наличие кадмия в плитке обычного шоколада намного выше, чем то, что есть в паучах, - подсчитал доктор Проктор. Так что я надеюсь, что для курильщиков никотиновые паучи смогут стать альтернативой со сниженным риском для здоровья.

МИФ 4. От никотина желтеют зубы и возникает дискомфорт в ротовой полости

Основная причина возникновение желтого налета на зубной эмали - потребление продуктов с окрашивающими компонентами (кофе, чая либо продуктов, содержащих табачные смолы). А вдыхаемый дым может повлиять на состояние десен, здоровье зубов и возникновение неприятного запаха. И если человек по каким-то причинам не может отказаться от курения, то он вполне может использовать альтернативный современный продукт. Так, например, в никотиновые паучи добавлены ароматизаторы, позволяющие избежать неприятных вкусовых ощущений во рту. И к тому же паучи никак не влияют на цвет зубов.

МИФ 5. Употребление никотина вредит не только тому, кто его использует, но и всем окружающим

Пассивные курильщики порой страдают от табачного дыма не меньше, чем те, у кого во рту сигарета. Это действительно так, если вы используете способы получения никотина, связанные с выдыханием продуктов горения, а вот никотиновые спреи, жвачки, паучи, пластыри не нанесут вреда находящимся рядом людям. Так, размещенный под верхней губой никотиновый пауч доставит никотин потребителю и при этом не принесет никакого дискомфорта окружающим. Поэтому его уместно употреблять в самолете, поезде, любых других местах, где запрещено курение.

МИФ 6. Капля никотина убивает лошадь и всех остальных

- Как в случае с лекарствами или, например, неподходящей по типу питания едой, не стоит оставлять баночку с никотиновыми паучами (по размерам и форме напоминающими жевательную резинку) в тех местах, где они смогут быть доступными ребенку, а также домашним любимцам, - предупреждает Крис Проктор. Однако при случайном проглатывании пауча разрушительный урон здоровью не будет нанесен. Попадая в желудок, никотиновая подушечка практически сразу растворится и вскоре покинет организм. К тому же стандарты контроля качества производства никотиновых паучей приравнены к стандартам, применяемым в пищевой промышленности.

Что же делать, если вредная привычка есть, а побороть ее возможности нет?

- Есть возможность использовать для получения никотина альтернативные, более чистые способы доставки этого вещества в организм - продукты с потенциально сниженным риском для здоровья, - говорит генеральный директор «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси Темур Гадайбаев.

Время не стоит на месте, и многие производственные отрасли переживают перемены. Раньше, например, чтобы получить бодрящую дозу кофеина, человек выпивал чашку черного кофе. Сейчас же кофеин стал доступен даже тем, кто не любит вкус кофе. Созданы фруктовые напитки, энергетики, коктейли и сотни других кофеиносодержащих продуктов.

- Такие изменения коснулись и табачного рынка. И сегодня у нас появился наиболее «чистый» из всех ранее созданных способов употребления никотина - паучи VELO, произведенные в Швеции.

Баночка VELO представлена в пяти различных версиях с тремя уровнями крепости и тремя разными вкусами. В одной упаковке содержится 24 пауча. Купить VELO можно только в специально отведенных по законодательству отделах и только совершеннолетним покупателям. Цена упаковки - 9 р.

- Беларусь стала одиннадцатой страной, в которую пришли никотиновые паучи, и мы этим очень гордимся, - поделился Темур Гадайбаев. До этого продажи стартовали в Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, где паучи уверенно заняли свою долю рынка.

Европейцы уже высоко оценили все плюсы инновационного продукта и минимизацию негативных последствий, связанных с потреблением никотина. Аналогичные ожидания связаны и с отечественным рынком. А будет ли мир будущего без дыма и канцерогенов - время покажет.

Фото: Руслан СЕРЕДЮК

Иностранное унитарное предприятие «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»

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