Итог первого этапа Кубка мира для белорусов: лучший личный результат биатлонистов - 22-е место

В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира. Для белорусов он примечателен тем, что мужская команда выступила лучше женской. Такого не было давненько. В спринте Бочарников с одним промахом стал 22-м. Роман Елетнов с двумя промахами занял 28-е место. Для них это успех. Лобастов и Смольский разместились на 75-м и 81-м местах. В индивидуальной гонке Бочарников начал неплохо (один промах на трех первых рубежах), но на трассе у него сломалось крепление лыж - пока меняли снаряжение, прошло больше минуты… В итоге 48-е место. Лучшим в индивидуалке стал Смольский - 35-й результат.

У женщин высокие результаты ожидали от Ирины Кривко. Но на первом этапе она даже не смогла набрать очки: 56-я в спринте с тремя промахами (лучшая среди наших Елена Кручинкина - 31-я с одним промахом), 45-я в индивидуальной гонке с шестью промахами (лучшая среди наших Алимбекова - 33-я при двух штрафных минутах). У Кривко есть проблемы не только со стрельбой, но и с ходом по лыжне (в спринте 38-й результат по скорости).

Была надежда, что Динара Алимбекова после пройденной без срывов межсезонной подготовки сможет показать прогресс в результатах. Возможно, они еще будут. Но пока она вновь стала говорить о старых болячках:

- Лыжи опять работали великолепно, но я не могла воспользоваться их скольжением. «Плужила», береглась, ибо у меня наметилось обострение хронического повреждения. В итоге я всех «брала» в подъёмы, но потом эти же девочки уезжали от меня на спусках, - сказала Алимбекова после «индивидуалки». - Что касается стрельбы стоя и двух промахов, то в межсезонье у меня, как раз это упражнение давалось лучше. Поэтому в основном думала о «лёжке». Видимо, сейчас имеет смысл иначе расставить акценты. И, хоть совсем недовольна собой и гонкой, но всё-таки первые очки набрала. Возможно, это добрый знак.

В эстафетах наши команды не попадали в топ-10: мужчины - 14-е, женщины - 11-е. В смешанных эстафетах показатель не намного лучше: квартет занял 16-е место, дуэт - 9-е. Там обнажилась проблема нашей команды - стрельба. В этих четырех гонках наши биатлонисты откатали 11 штрафных кругов и использовали 50 дополнительных патронов. Обнадеживает лишь тот факт, что в воскресенье в женской эстафете Кривко и Анна Сола свои этапы отстреляли чисто.