«У меня было два пути - дурдом или спортзал. Выбрал спортзал»: смотрите, как изменился известный белорусский певец

Уже полгода артист выкладывает впечатляющие селфи из спортзала. А фолловеры пишут: «Вот это да! Какой молодец! Так держать!»

- С начала года хожу в зал от двух до пяти раз в неделю. Занимаюсь с тренером: он для меня и мотиватор и психолог. Самому было бы сложнее держать дисциплину. Поначалу очень важно не нарушать режим. А потом, когда видишь, как твое тело меняется, мотивация появляется сама собой, - улыбается артист.

Певец тренируется 2-5 раз в неделю.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как себя чувствуете в новом образе?

- Изменилась осанка, повысилась самооценка. Когда меня накрывает депрессивное состояние, достаточно прийти в зал на два часа - и выхожу другим человеком. Приятно, что для многих знакомых я стал примером.

Саша Немо признается, что спорт выводит его из депрессивного состояния.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- С чего вдруг вы так ударились в спорт?

- У каждого человека в жизни бывают переломные моменты. Вот и я пришел к очень непростому этапу в своей жизни. У меня были две дороги: в дурдом или в спортзал. Выбрал спортзал…

- В Инстаграме вы пишете, что делаете это для жены. Но мы не нашли совместных снимков со Светланой в вашем аккаунте.

- Делаю это для любимой женщины. Это может быть и жена… - осторожничает артист.

Но из разговора понимаем, что в семье артиста происходят серьезные перемены. Саша Немо встретил свою супругу Светлану Ефимик еще в студенчестве, они поженились и родили двух дочек. С тех пор прошло 19 лет! Да и сам певец подтвердил, что сейчас с женой у них сложный период.

- Буду откровенным, у меня было очень много проблем с поведением. Это касалось в том числе дурных привычек, которые не привели бы меня ни к чему хорошему. Если человек сам не может выйти из такой ситуации, его подталкивают близкие - пусть даже очень жесткими методами… Именно спорт заставил посмотреть на себя с другой стороны. Понимал, что, если ничего не изменю в своей жизни, могу потерять многое. Сейчас провожу «инвентаризацию» в своей голове и задумываюсь: кем хотят видеть меня мои дети? Уставшим потрепанным артистом, спившимся папашкой? Или же взрослым сильным мужчиной, на которого они будут смотреть и брать пример, какими должны быть в будущем мужья моих дочерей. Мне хочется видеть около девочек здоровых крепких парней с правильной ориентацией в жизни.

Этот период дан мне, чтобы выстроить свою жизнь, наладить отношения с близкими, подружиться с мозгами.

Александр признался, что к серьезным изменениям его подтолкнула сложная ситуация с супругой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поняли свои главные ошибки?

- Это эмоции! Человек должен учиться управлять ими, подумать десять раз, прежде чем сказать хотя бы… полслова. Выпаленные в порыве слова могут привести к неисправимым ошибкам. И понимаю сейчас, что никакие атрибуты богатой светской жизни не могут повлиять на волю человека.

Артист признался, что в отношениях с женой у него сейчас перезагрузка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Давно не слышали новых песен. Что сейчас происходит в творчестве?

- В этом году многое писал просто в стол. Но потихоньку возвращаюсь к работе. Скоро выйдет новая песня, может, две. Воспринимаю это как хороший этап в жизни: в музыке должна быть пауза.

К счастью, этот год оказался насыщенным в концертном плане: вот и сейчас улетаю на выступление в Баку, потом в Москву. В новогоднюю ночь буду петь в Вильнюсе. Расширяю географию! Любые изменения в жизни приводят к неожиданным результатам: всегда за черной полосой наступает белая!

Певец со своими дочками. Фото: Инстаграм