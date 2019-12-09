В Высшей лиге теперь две брестские команды: фанаты «Динамо» уже ревнуют

Могилевская команда на финише чемпионата в Высшей лиге обыгрывала солигорский «Шахтер» и едва не зацепила ничью с БАТЭ. Но в итоге заняла третье место с конца и играла стыковые матчи с брестским «Рухам» (третье место в Первой лиге) за место в элитном дивизионе. «Дняпро» смотрелось убедительнее, создало больше голевых моментов, но на выходе команды обменялись домашними победами (2:1), и все решалось в серии послематчевых 11-метровых ударов, где выиграл «Рух».

Так «Рух» стал четвертым клубом в Беларуси, сумевшим в течение двух лет после создания или возрождения выйти в Высшую лигу (ранее такое удавалось БАТЭ, «Крумкачам», «Савиту»). Изначально команда была фарм-клубом брестского «Динамо», где давали практику молодым игрокам. Но с этого года «Рух» юридически стал самостоятельным. Свои матчи «Рух» планирует проводить на ОСК «Брестский», там же, где и «Динамо».

Кому-то нравится, что городе над Бугом будет две команды, фанатам «бело-синих» - нет. На первом матче с «Дняпро» появился баннер: «В Бресте оДин клуб» (буква «Д» была написана в виде динамовского вензеля).

- Думаю, что это очень хорошо для футбольной жизни города. В следующем сезоне страна получит минимум два Брестских дерби. Это здорово! Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» были против появления «Руха» в Высшей лиге. Лично мне кажется, что две команды от Бреста в Высшей лиге – это новая история! - сказал Павел Седько, который еще недавно играл за «Динамо».

«Дняпро» же стал в чем-то уникальным клубом. В прошлом году «Днепр» вылетел из Высшей лиги. Зимой произошло слияние могилевского клуба с минским «Лучом». Под новым брендом днепряне снова не удержался в элите.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Марцел Личка покинул «Динамо»

Брестское «Динамо» попрощалось с главным тренером Марцелом Личкой, который вел команду к золотым медалям. Ранее тренер высказывал, что не хотелось бы, чтобы в его зону ответственности вмешивалось руководство.

Тренер брестского «Динамо» Марцел Личка: «Не хотел бы, чтобы руководитель клуба влезал в мою зону ответственности»

Среди возможных сменщиков молва называет белорусов Александра Хацкевича, Олега Дулуба и украинца Юрия Калитвинцева.