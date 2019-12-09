2019-12-09T17:28:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Смогут ли россияне на Олимпиаде выступать за Беларусь?

Гром грянул, петух клюнул - россияне стали искать варианты, как попасть на главные спортивные старты
Захар ПЛАТОНОВ
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В России предлагают спортсменам выступить под флагами других стран.В России предлагают спортсменам выступить под флагами других стран.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В начале декабря, упреждая решение ВАДА, российская олимпийская чемпионка в легкой атлетике Ирина Привалова предложила такой вариант развития событий: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, стоит дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или другие страны».

Российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом

Эту идею многие подхватили и стали педалировать в своих интересах. Но такой вариант вряд ли можно назвать рабочим. Во-первых, ВАДА допускает участие не замешанных в допинговых делах российских атлетов в нейтральном статусе под олимпийским флагом (так было на Играх-2018). Во-вторых, чтобы выступить на Олимпиаде под флагом другой страны, придется менять гражданство, а для этого нужно ждать, пока пройдет «карантин» (как правило, два года). За это время может многое перемениться.

В 2017 году россияне угодили в такое же положение и велись похожие разговоры. Тогда председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский так прокомментировал ситуацию «Комсомолке»:

- Если смена гражданства и сборной происходит экстренно, то можно обойтись и без этого двухлетнего карантина, но для этого должно быть согласие не только федераций двух стран, но и международной.

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