Почему в рейтинге PISA мы оказались ниже соседей? Педагоги рассказывают о школьном образовании

Напомним, знания белорусских 15-летних подростков впервые оценили в мировом рейтинге PISA. Исследование сравнивает системы образования в разных странах и проводится раз в три года. В нем принимали участие больше 200 наших учреждений образования, которые случайно выбирала незаинтересованная организация из США Westat.

В 2018 году в PISA впервые поучаствовала Беларусь. По читательской грамотности мы заняли 36 место из 79 стран, набрав 474 балла из 1000. В лидерах - Китай (555), Сингапур (549), Эстония (523). По естественнонаучной грамотности у нас 471 балл и 37-я позиция. Страны-лидеры - те же. По математической грамотности белорусские школьники на 38-м месте.

Как и в других странах, у нас девушки лучше работают с текстом, а парни с тестами по математике. На результаты по математической грамотности влияла и домашняя библиотека. Те, у кого дома от 26 до 500 книг, показывали результаты на 10-30 баллов больше при среднем показателе белорусов – 472. В среднем на 30 баллов лучше справились с заданием по естественным наукам играющие на музыкальных инструментах.

Наши результаты все оценивает по-разному: кто-то считает, что 36-38 – это неплохие места, другие уверены, что результат недостаточно хорош. Ведь мы так гордимся своей школьной системой взращенной на традициях советской. Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк говорит:

- Я хотел бы призвать всех быть более конструктивными, критикуя какие-то недочеты. Теперь белорусская система образования зафиксирована в системе координат.

КОММЕНТАРИИ ПЕДАГОГОВ

«В Восточной Азии школьники работают усерднее»

- Мы участвовали со своими гимназистами в пробном тестировании, - говорит учитель русского языка минской гимназии Сергей Дубелевич. - Я проверял один тип заданий из трех: на чтение и понимание текста. Гимназисты справились с заданием вполне нормально. На самом деле, задания не на знания (которых сейчас у школьников не то чтобы много), а на развитие, на умение анализировать и понимать текст. Результаты Беларуси для первого раза, мне кажется, вполне нормальные, учитывая то, что наша программа на подобные задания (пока?) не ориентирована.

Учитель-словесник Смолевичской гимназии и литературовед Анна Северинец считает: наши школьники оказались в середине рейтинга по читательской грамотности потому, что тест PISA в первую очередь проверяет, как дети воспринимают текст вообще.

- Так выкладаюць у большасці краін свету. Мы ж у школах на ўроках мовы і літаратуры вучым чытаць мастацкі тэкст. І калі сёння правяралі б нашых і замежных школьнікаў на ўменне чытаць менавіта яго, бачыць метафары, нейкія сэнсы, то беларускія дзеці, магчыма, справіліся б лепей.

- А высокое место той же Эстонии, - добавляет Сергей Дубелевич, - объясняется в том числе и тем, что PISA-подобные тесты у них входят в школьную программу, и учащиеся хорошо знакомы с таким форматом. Хотя эстонские педагоги признают: PISA не панацея. Ну, а лучшие места Восточной Азии неудивительны, в олимпиадах они всегда впереди. Там школьники работают усерднее, чем где-либо.

- Думаю, результаты Китая связаны с социальными особенностями их общества, - замечает Павел Осипов, фотограф и преподаватель, который работал в Поднебесной. - Такой коллективизм подразумевает внутреннюю конкуренцию. Быть лучше, успешнее, богаче здесь важно. Или, как минимум, не быть последним. С другой стороны, европейский индивидуализм тут не так актуален: механическое повторение и заучивание вместо открытий и синтеза знаний. Вероятно, поэтому китайские школьники хороши в решении не эвристических, а линейных задач. И, конечно, как не отметить их усердие!

- Да ўсяго, - добавляет Анна Северинец, - дзеці, паколькі так заведзена ў нас, вельмі нервуюцца на розных праверках – нават на кантрольных ці дыктоўках, а тым больш на міжнародных тэстах.

«К интеллекту надо добавлять правильное образование»

- Мне кажется, эти результаты показывают наше истинное положение в мире школьного образования, - анализирует репетитор по математике Евгений Ливянт. – Можно заметить, что в странах, где происходят экономические реформы (Сингапур, Китай, Южная Корея), радикальные улучшения в системе образования.

Впечатляют результаты Эстонии (5-е, 8-е и 4е- места). С учетом того, что у нас была общая история и похожая система образования. Интересны и результаты Польши: серьезные успехи - это долговременная тенденция. Наши результаты, мягко говоря, не очень хорошие, если сравнить себя с соседями. Мы ниже России, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. Опережаем только Украину.

Меня удивил комментарий Минобразования, мол, мы на 37-м месте в мире. На самом деле - среди 79 стран. И я надеюсь, что эти результаты не станут поводом для особого успокоения «О, мы в середине» для тех, кто принимает решения в сфере образования.

Образование и интеллект - это наши «полезные ископаемые». Нельзя говорить, что у нас молодежь какая-то не такая, глупая или что-то еще. Но к интеллекту надо добавлять правильное образование правильное, навыки, умение трудиться…

Я сейчас не говорил бы о том, кто виноват, а думал, что с этим делать, почему у других стран получилось поднять уровень образования, а у нас не получается. И делать это нужно как можно быстрее. Чтобы через три года, когда снова будет проходить исследование, не пришлось бы искать причины и отмазки.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Мы уехали из Китая из-за их уровня образования»

- С одной стороны, есть данные рейтинга PISA, а с другой, собственный пример: мы уехали из Китая среди прочего и из-за их низкого уровня образования - решили обучать нашего ребенка в Беларуси, - говорит директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Александр Поляков, который несколько лет сам преподавал в Китае. - Можно критиковать наше, но оно доступно для всех и есть возможность получить при желании ребенка нормальное базовое образование и поступить в престижные вузы страны, не обучаясь в специализированных частных дорогостоящих центрах. Правда, нередко подключая репетиторов, но это не сравнимо с затратами, как в Китае. Там качественное образование можно получить только за большие деньги. Позволить себе это могут обеспеченные граждане. Возможно, для PISA взяли наиболее престижные школы, где готовят на высоком уровне.

Вдобавок, если там все хорошо в плане образования, то почему сами китайцы тогда стремятся учиться за рубежом - США, Европа, Россия, Беларусь? Вся система образования в Китае построена на тестах. При этом 15-летние школьники не могут связать пару слов по-английски, если не берут уроков в специализированных центрах. А иностранцы учат своих детей в Китае только в частных международных школах, где стоимость в год стартует от $15 000.