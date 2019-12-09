2019-12-09T17:58:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Большой новогодний розыгрыш на «Легенды FM» продолжается

2 декабря радио «Легенды FM» вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by и Philips начало радовать своих слушателей отличными призами в игре «НОВОГОДНИЙ ЭСПРЕССО» (и будет делать это до 31 декабря!)
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С понедельника по четверг разыгрываются сертификаты на покупку техники в онлайн-гипермаркете 21vek.by. По пятницам - электрические зубные щетки Philips Sonicare. А 31 декабря состоится розыгрыш главного приза среди победителей всех дней - кофемашины Philips LatteGo!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать лишь пару шагов:

1. Слушайте утреннее шоу на радио «Легенды FM» (с 7.00 до 10.00 каждый будний день).

2. Отправляйте заявку на игру в специальной форме на сайте legendy.by.

3. Ждите звонка ведущих утреннего шоу. Для того, чтобы получить приз, нужно правильно ответить на вопрос. Помните, что позвонить могут в любое время утреннего шоу с 7.00 до 10.00.

ЛЕГЕНДЫ FM ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» СЧАСТЛИВОГО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЕГЕНДАРНОГО НОВОГО ГОДА!

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