Большой новогодний розыгрыш на «Легенды FM» продолжается

С понедельника по четверг разыгрываются сертификаты на покупку техники в онлайн-гипермаркете 21vek.by. По пятницам - электрические зубные щетки Philips Sonicare. А 31 декабря состоится розыгрыш главного приза среди победителей всех дней - кофемашины Philips LatteGo!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать лишь пару шагов:

1. Слушайте утреннее шоу на радио «Легенды FM» (с 7.00 до 10.00 каждый будний день).

2. Отправляйте заявку на игру в специальной форме на сайте legendy.by.

3. Ждите звонка ведущих утреннего шоу. Для того, чтобы получить приз, нужно правильно ответить на вопрос. Помните, что позвонить могут в любое время утреннего шоу с 7.00 до 10.00.

ЛЕГЕНДЫ FM ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» СЧАСТЛИВОГО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЕГЕНДАРНОГО НОВОГО ГОДА!