Интрига «нормандской четверки» в Париже: с чем на встречу с Путиным приехал Зеленский?

Главы Украины, России, Германии и Франции обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Накануне "КП в Украине" выясняла, с чем Владимир Зеленский приехал к Макрону, Меркель и Путину.

Чего хочет Зеленский

1. Определение сроков возвращения восточной границы под контроль Украины.

- Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль, - сказал Зеленский.

2. Проведение обмена "всех на всех".

- Моряки, политические пленные - мы вернули, но не всех. Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали с семьями дома, в Украине. Для меня это гуманитарный, важный, очень личный вопрос. Я очень хочу большого обмена "всех на всех".

3. Вывод всех незаконных вооруженных формирований.

- Будет обсуждаться ситуация с безопасностью. Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем добиться серьезных результатов по выводу всех войск, незаконного вооружения. Я хотел бы понимать хотя бы рамки всех этих сроков.

4. Проведение местных выборов.

- Я уверен, мы будем поднимать вопрос местных выборов. Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины, - сказал Зеленский, отметив, что это означает доступ к выборам украинских партий, иностранных наблюдателей и журналистов. А его помощник Андрей Ермак заявил, что выборы могут пройти 31 октября 2020 года.

Кроме этого, Владимир Зеленский имеет пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

В чем Зеленский не пойдет на компромиссы

- Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены нелегальные вооруженные формирования, - это он уже заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Выборы должны пройти по украинским законам, в регион должны иметь доступ все украинские партии, международные наблюдатели, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины.

- Если там будут вооруженные группы, ни одна партия туда не поедет, - сказал Зеленский.

- Для нас красная линия - изменения в Конституцию (особый статус Донбасса. - Ред.). Граница должна быть украинской. Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть, - пояснил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

Принципиальной позицией Киева, по его словам, также является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

На чьей стороне Макрон и Меркель?

Формально лидеры Франции и Германии демонстрируют нейтралитет, но фактически будут давить на Владимира Зеленского пойти на уступки Москве. За месяц до встречи Макрон сделал ряд заявлений, которые не вызывают в этом никаких сомнений: "Нам нужен диалог с Россией", "без России нет Европы", "враг НАТО - терроризм, а не Россия".

Ангела Меркель, хотя и воздерживалась от высказываний перед встречей "четверки", по факту полностью поддерживает Макрона.

Дональд Трамп, который официально не является стороной переговоров, но влияет на них, также заявил, что полностью разделяет позицию Макрона в отношении РФ.

- Это хорошо, если мы сможем найти общий язык с Россией, - заявил он на саммите НАТО в Лондоне на этой неделе.