Меню Лукашенко и Путина на переговорах в Сочи: «земные» продукты и шардоне за $55

В субботу, 7 декабря в Сочи прошли переговоры по «углубленной интеграции» между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Судя по всему, переговоры были непростыми. Во-первых, они длились пять с половиной часов. Во-вторых, закончились ничем, никаких договоренностей достигнуто не было. Президенты даже не сделали никаких заявлений для прессы. Лукашенко сразу улетел в Минск, Путин вернулся в Москву. Кратко о переговорах сообщил собравшимся журналистами глава российского минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что президенты плодотворно поработали и достигли прогресса. Соответствующими министерствами были получены определенные указания, их начинают прорабатывать. Следующая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина назначена на 20 декабря - она пройдет в Петербурге.

Переговоры проходили на фоне акции протеста в Минске - около тысячи человек вышли в центр города с призывами к независимости.

Продукты лежали в подарочных ящиках

Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Кстати, это его уже не первый подобный подарок белорусскому коллеге - летом 2018 года Путин подарил белорусскому президенту самовар с эмблемой чемпионата мира по футболу, который в тот год проходил в России.

В свою очередь президент Беларуси подарил своему российскому коллеге набор белорусских продуктов. Интересно, что упаковка сделана в новом стиле - раньше гостинцы паковали в плетеные корзины. Теперь продукты лежали в двух деревянных ящиках с выдвижными шуфлядками.

В одном ящике лежали большие куски сала, завернутые в ткань, баночки с хреном и горчицей ABC, а еще - большая бутыль. В другом ящике «Комсомолка» рассмотрела клюкву в сахаре из Глубокого, александрийский сыр, бастурму «Гродненскую», колбасу «Ривьера», полендвицу «Домашняя», сыр «Выдержанный», конфеты, печенье «Слодыч».

А еще - сыровяленая колбаса Пинского мясокомбината, которая называется «У каждого своя история». Срок хранения такой истории - 25 суток с момента изготовления.

А на десерт - шербет из мандарина

Во время пятичасовых переговоров президенты продолжили общение за обеденным столом.

К столу подавали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, барабульку с артишоком и киноа (это семена южно-американской лебеды), каре теленка с печеным луком-пореем. На десерт - шербет из мандарина и клубничный тарт - это французский пирог из песочного теста.

- Это гармонично составленное меню европейской кухни. Оно достаточно космополитичное - без перегибов в кухни тех или иных народов. Универсальный вариант, - рассказала «Комсомолке» шеф-повар, почетный член Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Татьяна Назарук. - Представлены различные группы продуктов - мясо, рыба, овощи. С одной стороны, оно состоит из большого количества блюд, с другой - оно не слишком калорийное. Продукты, которые были на столе у президентов, не суперлюксовые, я бы назвала их «средним классом плюс». Тут нет ни крабов, ни лобстеров, ни черной икры - продукты вполне «земные», но с ними хорошо поработал шеф-повар.

Среди вин - шардоне и мерло из «Усадьбы Дивноморское» урожая 2014 года. Бутылка вина мерло, которую пили президенты, стоит $35, шардоне - $55. «Усадьба Дивноморское» - это небольшая винодельня в Геленджике, виноградники находятся на отвесном плато на берегу Черного моря.