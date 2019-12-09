В Израиле умерла дочь поэта Рыгора Бородулина

Сообщение о том, что не стало Илоны Рыгоровны, появилось на ее странице в Фейсбуке, об этом "Комсомолке" рассказали и художники, которые общались с ней. Бородулина скончалась 8 декабря. Илона Рыгоровна болела – у нее был рак печени. И несколько месяцев назад в сети появлялись ее снимки из больничной палаты.

Илона Бородулина была художницей-авангардисткой., хотя училась на филфаке БГУ. Долгие годы она жила, работала и выставлялась в Санкт-Петербурге, а затем переехала в Израиль. В Минске у Илоны Бородулиной была всего одна выставка в 2006-м.

Рыгор Бородулин, видя, что дочь интересуется искусством, помогал ей устроить встречи с именитыми художниками. Об этом он писал в своих дневниковых записях. Там же поэт называл дочку Чык, Лось, Лосік, Лосінька, Ласятка. И, конечно, выполнял все ее детские и юношеские просьбы, когда ездил за рубеж. Например, перед поездкой в Америку на сессию ООН в 1984-м она попросила у отца кинокамеру Коdak, магнитофон Sharp «з адшпільваючыміся калонкамі - каб можна было яго пакласці ў сумку», ботинки выше колена, джинсовый костюм, побольше шляп, кисти и этюдник.

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