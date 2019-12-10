«Могло снести весь подъезд, как в России»: подробности взрыва в Дрогичине, где рабочие в тяжелом состоянии

Продолжается расследование ЧП со взрывом в многоквартирном доме в Дрогичине. В понедельник, 9 декабря вечером при монтаже натяжного потолка там взорвалась газовоздушная смесь.

- Взрывом повреждены входные двери пяти квартир и тамбура подъезда на первом этаже, межкомнатные двери, две лоджии и четыре оконных блока. В больницу после происшествия были доставлены три человека: двое рабочих и хозяйка одной из квартир. Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован ребенок, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно, - рассказали в областном управлении МЧС.

- Взрывом повреждена стена, разделяющая две квартиры. Обломком стены телесные повреждения получила проживающая в соседней квартире женщине, - добавили в Следственном комитете.

Взрыв был такой силы, что кирпичную стенку балкона в квартире, где велись работы, выбило наружу. Также вылетели все окна, их выбросило на улицу вместе со стеклопакетами.

Потолок натягивали монтажники частного предприятия. Как выяснила «КП», работники - из Барановичей, но работали от фирмы из Лиды. Оба находятся в реанимации в тяжелом состоянии, для дальнейшего лечения их решили перевезти в Минск.

Жильцы поврежденных квартир на первых этажах, в основном, пока расселились у родственников. Таких десять человек. Еще четверых районная комиссия по чрезвычайным ситуациям устроила в местную гостиницу.

- Вечером заселили и организовали питание. Жильцы с верхних этажей вернулись в свои квартиры, им ничего не угрожает. Дому всего десять лет, он крепкий. Несущие конструкции не повреждены, только окна выбиты, - рассказал зампредседателя райисполкома Игорь Ровинец. - Жильцов с нижних этажей пока не пускают - там работает Следственный комитет. Как только следователи закончат, хозяева вернутся в квартиры и мы поможем с техникой, чтобы вывезти мусор. Это Дрогичин - у нас люди отзывчивые, развита взаимопомощь, многие звонят - предлагают помочь пострадавшим.

Отремонтировать квартиры бесплатно власти не смогут, потому что дом кооперативный. Но квартиры застрахованы, поэтому хозяева рассчитывают на компенсацию. Ждут в Дрогичине и представителей фирмы, работники которой натягивали злосчастный потолок.

В гостинице ответили, что пострадавшие переночевали и отправились на работу:

- У нас тепло, вода горячая есть, все условия. Но почти все сказали, что на следующую ночь уже не придут. Надеются вернуться в квартиры или к родственникам.

Инцидент прокомментировали специалисты другого частного предприятия, которое занимается натяжными потолками. По их словам, безопасность, в первую очередь, была нарушена использованием старых газовых баллонов.

Пользоваться такими баллонами опасно, говорят специалисты. Фото: МЧС

- Эти баллоны еще с 60-х годов, мы ими пользовались, когда только начинали работать. Они очень опасные! Прокладка недожата, утечка газа - и все. А если бы баллон взорвался - снесло бы весь подъезд, как это было в России. В данном случае, скорее всего, просто не закрутили до конца кран и оставили баллон в другой комнате, поэтому не почувствовали запах. А потом включили свет - и взрыв. То есть, старые баллоны плюс халатность. Сейчас хорошие фирмы закупают пластиковые композитные газовые баллоны. Такие даже если в огонь бросить, не взорвутся. И там есть специальный клапан, который не допускает утечку. Но стоит такой баллон от 100 долларов, поэтому многие экономят и используют старые, дешевые. Так же как и пушки - самые дешевые, китайские, без предохранителей.

По официальной информации, причина ЧП пока устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования.

Тем временем в местных пабликах в соцсети обсуждают оказание помощи потерпевшим. Люди пишут о готовности помочь теплой одеждой, собрать деньги на ремонт квартир.