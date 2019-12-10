Кредит на сумму до 10 000 рублей можно взять за один день без справки о доходах

При этом и давно запланированные покупки отменять не хочется, особенно такие долгожданные, как новый автомобиль или квартира. Найти выход из такой ситуации поможет, конечно же, банковский кредит. Как рассчитать свои финансовые возможности? Какой кредит выгоднее взять на короткий срок, а какой на более длительный? На какую сумму кредита можно рассчитывать? Все это интересовало наших читателей, дозвонившихся на прямую линию банка ВТБ (Беларусь) в редакции «Комсомолки». На все вопросы ответили заместитель Председателя Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович и начальник управления развития розничного бизнеса Лилия Петкевич.

«Специально для новичков есть особое предложение - кредит с пониженной ставкой»

- Здравствуйте! У нас в планах - семейная новогодняя поездка в Париж. Это будет стоить около 2000 долларов, поэтому решили взять кредит. Может, есть кредиты на путешествия?

- Хотелось бы обратить внимание, что потребительские кредиты в банке можно оформить только в белорусских рублях. В вашем случае предлагаем рассмотреть кредит на потребительские нужды, который можно оформить на сумму до 15 000 рублей. То есть мы можем выдать вам наличные деньги, а вы можете использовать их по своему усмотрению. К примеру, вы можете взять в кредит 5000 белорусских рублей на срок до 7 лет без ограничений по досрочному погашению. На эту сумму вам не нужны ни справки о доходах, ни поручители.

Ольга Атапович / Лилия ПеткевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хотели бы с мужем в санаторий поехать после праздников. Но это как-то не укладывается в бюджет. Можно ли взять кредит? У меня в этом нет никакого опыта.

- Одно из интересных предложений нашего банка - кредит «Новенький», который выдается на срок до 7 лет. Первые 3 месяца по этому кредиту действует пониженная процентная ставка, а также отсрочка платежей по долгу, что позволит обеспечить минимальную финансовую нагрузку в этот период. Вы можете оформить кредит на нужную вам сумму и погасить досрочно в любое время, в т. ч. и в льготный период. Специальное предложение по кредиту «Новенький»). Кстати, заявку на получение кредита можно оформить удаленно:

- позвонить в банк по телефонам +375 (17, 29, 33) 309-15-15;

- отправить ussd-запрос *130*3# (А1 и МТС);

- отправить SMS со словом «Кредит» на номер +375 33 309-15-15 (для абонентов МТС) или на номер +375 29 309-15-15 (для абонентов А1)

- или оставив заявку на сайте банка www.vtb-bank.by.

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- Здравствуйте! У меня назрела покупка телевизора и стиральной машины. Я уже выплачиваю кредит, который год назад взяла в вашем банке. Могу ли сейчас взять еще один?

- Конечно! Если вы аккуратно платите и ваш доход позволяет финансово обеспечить платежи по двум кредитам - проблем не будет.

- У меня ежемесячный доход 1000 руб-лей. По кредиту плачу каждый месяц 100 рублей.

- Фактически вы можете позволить себе платежи до 400 рублей ежемесячно.

- Отлично. Меня это устраивает!

«45 тысяч рублей вам выдадут наличными, и использовать их вы можете по своему усмотрению»

- Здравствуйте! У меня появилась возможность выгодно купить автомобиль в салоне, а денег не хватает. Можно ли взять в вашем банке в кредит 10 тысяч рублей? Какие будут ежемесячные выплаты?

- Конечно! Причем вы можете взять у нас кредит и на новый автомобиль из салона, и на авто с пробегом в комиссионном магазине. Вы сможете оформить кредит на сумму до 25 тысяч рублей на срок до 5 лет. При этом банк не требует оформлять ни залог, ни поручительство, ни КАСКО. Клиент предоставляет только договор купли-продажи транспортного средства и свой паспорт при сумме до 10 тысяч рублей. Погасить кредит вы можете в любой момент досрочно без ограничений. Если будете досрочно погашать задолженность, сумму пересчитают, и выплаты уменьшатся.

- Справка о доходах нужна?

- На кредит до 10 000 рублей не требуется. Если кредит свыше этой суммы, справка нужна за последние 3 месяца. Чтобы упростить эту процедуру, советуем вам обратиться в наш контакт-центр, озвучить все ваши пожелания и получить подробную консультацию. Для упрощения процедуры подачи заявки на кредит рекомендуем оформить ее удаленно:

- позвонить в банк по телефонам +375 (17, 29, 33) 309-15-15;

- отправить ussd-запрос *130*3# (А1 и МТС);

- отправить SMS со словом «Кредит» на номер +375 33 309-15-15 (для абонентов МТС) или на номер +375 29 309-15-15 (для абонентов А1)

- оставить заявку на сайте банка www.vtb-bank.by.

- Я планирую покупать квартиру. Часть денег есть, частично хочу взять в кредит. При зарплате 1200 рублей на какую сумму могу рассчитывать?

- Можем порекомендовать вам кредит «Все серьезно» с поручительством на сумму до 45 тысяч рублей сроком до 7 лет. Первые 90 дней - льготный период с пониженной процентной ставкой 14,9%. Нет ограничений по досрочному погашению. Преимущество в том, что эти денежные средства вам будут выданы наличными. И использовать их вы можете по своему усмотрению: на покупку жилья, его ремонт, приобретение мебели и т. п. Мы не потребуем от вас никакого подтверждения. Для оформления кредита «Все серьезно» необходима справка о доходах за последние 3 месяца, два поручителя, которые также должны работать не меньше трех месяцев на последнем месте работы.

«Для получения кредита ремесленникам выписки по счетам не нужны»

- Здравствуйте! Заинтересовал ваш кредит «Ремесленник». Для кого он предназначен? Судя по названию, для тех, кто занимается ремесленной деятельностью? И в чем его отличия от кредита для ИП?

- Действительно, «Ремесленник» - кредитный продукт для физических лиц, которые осуществляют ремесленную деятельность. Сумма этого кредита - до 3000 рублей. Максимальный срок кредитования - 5 лет. Никаких ограничений по досрочному погашению нет. Главная особенность: для получения этого кредита нужен только паспорт и документ из налоговых органов, подтверждающий, что вы зарегистрированы как ремесленник. Не нужны ни выписки по счетам, ни какие-то дополнительные бухгалтерские документы.

- Спасибо!

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- Здравствуйте! Подскажите, можно ли взять в вашем банке кредит без справки о доходах?

- Да. На сумму до 10 тысяч рублей. И вы должны не меньше трех месяцев работать на вашем последнем месте работы.

- А если я поручитель у другого человека?

- Банк это принимает в расчет, но существенно это не окажет влияния на принятие решения по кредиту, если кредит, по которому вы выступили поручителем, погашается в срок.

«Для покупки квартиры можем оказать поддержку - кредит «Все серьезно»

- Добрый день! Хотим купить двухкомнатную квартиру. Не хватает 8000 долларов. Могу ли я взять кредит на эту сумму?

- Мы выдаем кредиты в белорусских рублях, то есть вам надо примерно 16 000 рублей. Можем предложить вам потребительский кредит наличными. Но при этом, возможно, вам удобнее будет оформить кредит на чуть меньшую сумму - до 15 000 рублей (примерно 7,5 тыс. долларов) - в этом случае не понадобятся поручители, достаточно будет только паспорта и справки о доходах за последние 3 месяца.

- Уровень зарплаты влияет на размер кредита?

- Да. Чтобы получить кредит в размере 15 тысяч белорусских рублей, например, на 5 лет, уровень чистого дохода должен быть порядка 1100 белорусских рублей.

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- Здравствуйте! Я хочу продать свою старую квартиру и заселиться в новостройку. Но для этого требуется 30% от стоимости новой квартиры, а у меня этих денег нет, пока не продам свою старую. Может, банк как-то поможет решить эту задачу?

- Мы можем оказать такую поддержку, предоставив кредит, который называется «Все серьезно». Максимальная сумма может быть 45 тысяч рублей. Вы получаете ее и направляете в качестве оплаты первоначального взноса. Дом достраивается, вы переезжаете в новую квартиру, после чего можете продать свою старую квартиру и погасить этот кредит досрочно.

- Как долго принимается решение?

- В течение одного дня.

«С картой «Черепаха» вы будете возвращать цену товара без переплаты»

- В связи с предстоящими расходами перед праздниками меня интересует ваша карта рассрочки «Черепаха». По ней же выгодно делать покупки в рассрочку? Или кредит выгоднее?

- Все зависит от ваших потребностей. Преимущество карты «Черепаха» вы можете покупать товары на условиях рассрочки. Если планируете большие покупки в таких магазинах, это будет оптимальным решением, потому что оплата разделится на несколько месяцев, и вы будете возвращать стоимость товара без переплаты. Ознакомиться с перечнем партнеров вы можете на сайте cherepaha.vtb.by. По этой карточке при необходимости можно снять деньги в банкомате и купить то, что вам нужно, за наличные или просто расплатиться этой карточкой в любом магазине или на рынке.

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- А за границей я могу рассчитываться «Черепахой»? На каких условиях?

- Да, можете, как и любой платежной карточкой. Если расплачиваетесь за счет кредитных средств банка, на потраченную сумму начисляется 12,8% годовых. Но вы можете на эту карточку зачислить свои деньги. В том случае, если вы потратите собственные средства на карточке, то проценты за пользование кредитом начисляться не будут. При поездках за границу всегда приятно иметь «запасной кошелек». Для пополнения карточки «Черепаха» есть несколько способов в любых отделениях банка ВТБ (Беларусь) независимо от места оформления кредита, в интернет-банке, во всех отделениях РУП «Белпочта» и с использованием системы «Расчет» - ЕРИП.

Контакты банка: +375 (17, 29, 33) 309-15-15

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