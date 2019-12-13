Бизнес-центр «БК Капитал Палас», расположенный на центральной площади Минска - Октябрьской, начнет свою работу уже весной. Белорусская столица по численности населения сегодня входит в десятку крупнейших городов в Европе и в пятерку на постсоветской территории, активно развиваясь и привлекая инвесторов и туристов из различных стран мира. Планируется, что новое офисное здание позволит удовлетворить растущий интерес со стороны бизнеса и станет местом притяжения для гостей и жителей столицы.

Бизнес-центр премиального класса БК Капитал Палас начнет работу в Минске уже весной.

Комфортабельные офисы, лобби-холл, ресторан и многофункциональный торговый зал

Бизнес-центр «БК Капитал Палас», который возводит компания «Дана Холдингз», обладает всеми преимуществами коммерческой недвижимости высокого класса А. Здание насчитывает восемь этажей, на шести из которых разместятся комфортабельные офисы площадью от 50 до 2635 квадратов. Также на первом этаже будет зона фуд-кортов и многофункциональный торговый зал. А на восьмом - коктейль-бар, ресторан и лаунж-зона.

Архитектурный образ сочетает элегантность классического стиля и легкость новой архитектуры XXI века.

Гостей бизнес-центра будет встречать просторный дизайнерский лобби-холл с панорамным остеклением. Первое впечатление решает многое - и оно будет безупречным! Скоростные лифты OTIS бесшумно доставят на нужный этаж.

Просторный дизайнерский лобби-холл с панорамным остеклением.

Скоростные лифты OTIS бесшумно доставят на нужный этаж.

Комфортные условия работы обеспечит централизованная система кондиционирования, вентиляции и поддержания оптимальных температур. В просторных офисных и торговых помещениях свободной планировки установлены качественные энергосберегающие окна. Конечно же, здесь используются оптико-волоконные линии связи и интернета. А безопасность будет обеспечивать современная система видеонаблюдения.

Октябрьская площадь, где расположен «БК Капитал Палас», это не только исторический центр Минска, но и центр современной экономической и политической жизни столицы. Поэтому в здании всегда будет многолюдно. К тому же сюда удобно добираться как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. В нескольких шагах находится главная ось пересечения линий метро Минска: станция метро «Октябрьская». А в самом здании предусмотрен двухэтажный подземный паркинг на 190 машино-мест.

«БК Капитал Палас» расположен на Октябрьской площади в Минске.

«БК Капитал Палас» завершает архитектурный облик современной Октябрьской площади»

Бизнес-центр привлекает внимание и уникальными архитектурными решениями. Вписать новое здание в исторический контекст столицы было непростой задачей. При проектировании фасада специалисты ориентировались на гармонию и компромисс стилей окружающих зданий - суровый аскетизм Дворца Республики и сталинский ампир Дворца профсоюзов. Благодаря этому удалось создать архитектурный образ, обладающий элегантностью классического стиля, строгим характером представительской архитектуры и легкостью, характерной для новой архитектуры XXI века.

При проектировании фасада «БК Капитал Палас» специалисты ориентировались на гармонию и компромисс стилей окружающих зданий.

- «БК Капитал Палас» завершает архитектурный облик современной Октябрьской площади, связывая два периода развития города. В середине 50-х годов здесь был построен Дворец культуры профсоюзов, который торжественно, как на параде, являет зрителю свой праздничный «китель», выполненный в лучших традициях сталинского ампира. А спустя тридцать лет был возведен Дворец Республики, архитектуру которого отличает суровый аскетизм. Так сформировался достаточно противоречивый образ Октябрьской площади, - отмечает профессор Московского архитектурного института Анна Медлева.

Анна Медлева, профессор Московского архитектурного института.

По оценке российского эксперта, перед архитекторами стояла сложная задача. С одной стороны, здание должно было отвечать современным архитектурным требованиям и строиться с применением новейших строительных технологий. С другой - необходимо было связать два разрозненных, но существующих на площади сюжета. Третья задача не менее сложная - здание должно олицетворять расцвет новой экономики Минска, демонстрировать уровень развития бизнеса в стране, быть привлекательным для потенциальных арендаторов, представителей деловой среды активно развивающегося города.

- Решение было найдено. Архитекторы щедро украсили здание античным декором, виртуозно выполненным при помощи новейших технологий. На главном фасаде здания появилась величественная колоннада - ионические колонны 18-метровой высоты, названные известным московским блогером «царь-колоннами». Сложнейшие капители колонн, кстати, собраны и отлиты вручную - практически как в античном мире. Они отправляют нас к истокам сталинского ампира, а большая площадь сине-голубого остекления в центральной части здания, на которой красуется колоннада, свидетельствует о том, что перед нами - представитель современной архитектуры, - подчеркнула профессор.

Архитекторы щедро украсили здание античным декором, виртуозно выполненным при помощи новейших технологий.

Как отмечает Анна Медлева, высокое остекление первого уровня сразу говорит нам о его назначении. Здание будто заманивает посетителей своей открытостью, формируя диалог с площадью.

- Все это - приемы игры во времени и пространстве, создающие сильные впечатления, запоминающиеся эмоции. Никто не сможет, увидев здание, сказать, что его не запомнил. Здание играет сложную роль в ткани города, перекликается с соседними и поражает прохожих своей парадностью, важностью и полифонией звучания сложнейших архитектурных элементов. Безусловно, оно запоминается. Безусловно, не оставляет равнодушным, - уверена профессор Московского архитектурного института.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, считает, что в архитектуре объектов, которые создает в Минске застройщик «Дана Холдингз», есть все тенденции современности - ритм, движение, практичность.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета.

- Пластику «БК Капитал Палас» я нахожу гармоничной для окружающего городского ансамбля. Это переплетение классики и современности, переосмысление канонов прошлого в ритме завтрашнего. Вообще должен заметить, что впечатление, которое у меня сложилось, сильно отличается от того, что я ожидал здесь увидеть. Оказалось, что Беларусь - хорошо развитая страна, полная энергии. Я думал, что Минск - серый, но он не такой! Я действительно нашел его энергичным. Здесь можно попробовать многое, можно многое сделать - и увидеть результат! - подчеркнул известный японский архитектор.

Всего через несколько месяцев наступит весна - и в бизнесе-центре «БК Капитал Палас» закипит деловая жизнь. Начнут работу офисы белорусских и зарубежных компаний. В высокой светлой галерее первого этажа распахнут двери рестораны, галереи современного искусства, шоурумы с известными брендами. Разлетится аромат кофеен, которые будут наперебой предлагать гурманам изысканные вкусовые ощущения… А деловой и туристический образ Минска дополнится ярким и привлекательным акцентом!

Очень скоро в бизнесе-центре «БК Капитал Палас» закипит деловая жизнь.

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