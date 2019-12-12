«Евроопт» - семикратный победитель премии «народная марка» и обладатель Гран-при услуг

Торговая сеть «Евроопт» третий год подряд завоевала Гран-при услуг премии «Народная марка», на этот раз став лучшей сразу в семи номинациях. Церемония награждения брендов - победителей одного из самых масштабных конкурсов страны состоялась 6 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

Награждение брендов-лидеров состоялась в Национальной библиотеке Беларуси.

Кроме Гран-при услуг «Евроопт» стал победителем в номинациях «Сеть магазинов формата «у дома», «Сеть супермаркетов» и «Сеть гипермаркетов». Также покупатели отметили собственные торговые марки компании: «Бабушкина кухня» в номинации «Крупы» и Gusto в номинации «Замороженные овощные смеси». А лучшим онлайн-гипермаркетом страны признана «Е-доставка».

Премия «Народная марка» определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны.

«По результатам открытого народного голосования «Евроопт» остается неизменным лидером среди ретейлеров Беларуси»

Премия «Народная марка» с 2014 года определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны. Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг, организаторы конкурса подсказок не дают. Покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг «Народной марки» - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

Продюсер премии «Народная марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович отметила впечатляющие результаты торговой сети:

Продюсер премии «Народная марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

- По результатам открытого народного голосования «Евроопт» остается неизменным лидером среди ретейлеров Беларуси. И если в предыдущие два года это была победа в шести номинациях, включая Гран-при услуг, то в этом году взята новая высота - сразу семь номинаций! Покупатели не только назвали магазины «Евроопт» лучшими во всех форматах - от магазинов «у дома» до гипермаркетов, но и проголосовали за собственные торговые марки сети, а лучшим онлайн-гипермаркетом признали «Е-доставку». Народное признание - это главное свидетельство того, что «Евроопт» успешно работает и развивается!

«Каждый день магазины «Евроопт» открывают свои двери для покупателей в сотнях городов, деревень и поселков»

Руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев, комментируя семикратную победу в премии «Народная марка», подчеркнул, что мнение покупателей всегда было и остается важнейшим ориентиром в работе компании.

Руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

- Мы твердо уверены, что современный торговый сервис, достойный выбор качественных товаров и честные цены должны быть доступны каждому жителю Беларуси. Поэтому каждый день магазины «Евроопт» открывают свои двери для покупателей во всех регионах страны, в сотнях городов, деревень и поселков, - отметил Егор Хрусталев. - А онлайн-гипермаркет «Е-доставка» доставляет товары даже в те населенные пункты, где нет магазинов «Евроопт». Сервис охватывает всю территорию нашей страны, и благодаря ему ассортимент столичного супермаркета сегодня доступен даже жителям глубинки!

Также, обратил внимание руководитель пресс-службы, «Е-доставка» выполняет важную социальную функцию, привозя необходимые товары прямо на дом тем, кому физически сложно попасть в магазин. Для многодетных мам, людей преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями этот сервис стал незаменимым помощником.

- Каждый день покупки в наших магазинах совершают более миллиона жителей всех регионов нашей страны. И сразу семь побед в конкурсе «Народная марка» - это лучший стимул для нас и впредь оставаться лидером рынка. Мы убеждены: покупки должны приносить удовольствие и улучшать качество жизни людей! - отметил руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт».

СПРАВКА «КП»

ООО «Евроторг» - крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинге работает около 1000 торговых объектов «Евроопт», «Хит!» и «Магия», из них 150 магазинов в сельской местности. Также в структуру входят онлайн-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». В холдинге работает почти 40 тысяч человек. «Евроторг» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.