2019-12-10T12:38:57+03:00
Минск
КП Беларусь

Самый большой в стране научно-практический форум пройдет в Минске

11 и 12 декабря на форум INMAX и Ярмарка инновационных идей SMART PATENT соберутся более 1000 представителей науки, образования и бизнеса
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Научные исследования по всем ветвям научного знания, инновационные проекты и элитное бизнес-образование - на одной площадке с главной целью повысить свой уровень объединит от школьников до владельцев глобальных бизнесов.

Что предлагает двухдневная программа форума:

- Инновационный научно-практический форум INMAX'19

- Выставка инновационных проектов SMART PATENT

- Международная научная конференция для молодых ученых «Научные стремления»

Форум студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку»;

- «Сессия стратегического менеджмента» от бизнес-школы EMAS по программе Executive MBA (Российская Федерация)

- Образовательный модуль LEAN PRODUCTION (Литва)

- Конкурс стартапов INNOVATIVE DAY и др.

В мероприятиях примут участие ведущие эксперты из России и Литвы в сфере управления инновационными компаниями и производственными организациями, представители научных и инновационных лабораторий и организаций, инвестиционные и инновационные фонды, центры трансфера технологий, представители органов государственного управления и все желающие реализовать свой инновационный проект с получением государственной поддержки или с привлечением частного капитала.

К участию в конкурсе на получение бесплатной выставочной площади в рамках SMART PATENT приглашались инновационные компании и стартапы, имеющие прототип или защищенную интеллектуальную собственность, желающие получить экспертную поддержку.

Открытие форума состоится 11 декабря в 10.00 в Большом зале Национальной библиотеки Беларуси.

Организаторы мероприятия - Комитет экономики Минского городского исполнительного комитета, ОО «Центр молодежных инноваций», ООО «Минский городской технопарк».

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