2019-12-11T22:21:45+03:00
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КП Беларусь

«После эфира высказали друг другу все обиды»: актер Игорь Сигов на телешоу потребовал ДНК-теста старшего сына

Известный белорусский актер пришел в программу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, чтобы узнать, он ли отец 28-летнего парня [видео]
Эвика ОТТО
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Игорь Сигов и его сын Илья. Фото: кадр из видеоИгорь Сигов и его сын Илья. Фото: кадр из видео
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Вечером 9 декабря в студии программы «На самом деле» появился 28-летний Илья Салко - сын актера Игоря Сигова. Парень живет в Софии, в Болгарии, но, как рассказывается в программе, приехал в Москву, чтобы пройти тест ДНК по просьбе отца.

Илья - сын артиста от первой супруги Людмилы Салко, с которой они познакомились еще в студенчестве. Женщина давно уже живет в Болгарии, счастлива в другом браке. Она тоже приехала на скандальное шоу.

Как выяснилось, Игорь Сигов решил сделать тест ДНК после того, как с ним случился инфаркт.

Игорь Сигов решил сделать тест ДНК после того, как с ним случился инфаркт. Фото: кадр из видео

Игорь Сигов решил сделать тест ДНК после того, как с ним случился инфаркт. Фото: кадр из видео

- Назовите причину ДНК-текста, - обратился к актеру ведущий шоу Дмитрий Шепелев.

- Все мы смертны. Инфаркт дал понять, что завтра может не наступить. Я бы хотел убедиться через тест. Я до сих пор считаю, что я не отец Ильи. И если мне будет позволено, я объясню свою позицию после теста… Когда мы развелись с матерью Ильи в суде, я произнес фразу, которую помню 28 лет и с которой живу до сих пор. Когда она выставила алименты, я сказал, что нужно доказать, что Илья - мой сын, - ответил Сигов.

Гости и зрители в студии принялись осуждать нерадивого отца за его безразличие к судьбе сына. Игорь Сигов, как говорилось в программе, не только сомневается в своем родстве, но и виделся с сыном два раза в жизни - последний раз 12 лет назад. В конце шоу выяснилось, что Игорь Сигов все-таки родной отец Ильи Салко.

«Комсомолка» связалась с актером после скандального эфира.

- Игорь, почему вы сомневались, что Илья ваш сын?

- Ни секунды не сомневался, что я биологический отец Ильи. Но я не воспитывал его: не видел, как выпал его первый зуб, как он пошел в школу, как поступал и так далее. У меня есть 24-летняя дочь Настя от второго брака - для нее я настоящий папа. С Ильей мы не виделись 12 лет, потому что так складывались обстоятельства.

- Не жалеете, что мало общались с сыном?

- Общаться больше не получалось. Я действующий актер, и график у меня очень насыщенный. Даже сейчас нахожусь на репетиции.

На шоу приехала и бывшая супруга артиста Людмила. Фото: кадр из видео.

На шоу приехала и бывшая супруга артиста Людмила. Фото: кадр из видео.

- Вы говорили с сыном после эфира?

- Да, конечно! Мы встретились с сыном и его мамой в кафе сразу после съемок. Выпили кофе, обсудили все, что произошло. Каждый высказал свои обиды, недовольства. Все выяснили, и нам стало легче. Расстались на хорошей ноте. Думаю, будем больше общаться, - улыбается актер.

Тем временем вся эта история для зрителей по ту сторону экрана показалась несколько надуманной. Поклонники артиста, знающие реальную ситуацию, пишут в комментариях в интернете, что актер поддерживал связь с сыном. Да и в интервью «Комсомолке» год назад Игорь Сигов рассказывал, что общается с Ильей через интернет. Так что вопрос, насколько искренними были эмоции всех участников рейтингового телешоу, остается открытым.

Впервые: актер согласился на встречу с непризнанным сыном. На самом деле. Выпуск от 09.12.2019.

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