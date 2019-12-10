2019-12-10T14:52:11+03:00
Спорт
КП Беларусь

Ирония БГК: гандболист подписал контракт, раздавая автографы

Хорвата Сандро Обрановича не хотят отпускать из Бреста [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Сандро Обранович продолжит выступать за БГК Мешкова. Фото: meshkovbrest.byСандро Обранович продолжит выступать за БГК Мешкова. Фото: meshkovbrest.by
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Хорватский Сандро Обрановича заключил с гандбольным БГК имени Мешкова новое годичное соглашение, которое начнет действовать по окончании сезона-2019/2020.

Хорват перешел в БГК в июле 2018-го из французского «Шамбери» и сразу же стал одним из ключевых игроков, играя как в атаке, так и в обороне.

- И переподписание Обрановича — еще один важный шаг в формировании состава на следующий год. Сандро очень быстро влился в коллектив и стал одним из лидеров, - отметил спортивный директор БГК Павел Башкин. - Без него БГК зачастую не хватало надежности в обороне и вариативности в атаке. Поэтому мы постарались удержать Обрановича в Бресте.

Клуб с юмором представил продление контракта. Помните анекдот? Дэвид Бекхэм, раздавая автографы, случайно подписал контракт с речицким «Ведрич-97»? В БГК представили похожую картину. Сандро Обранович раздавал автографы для юных гандболистов, один из них для подписи дал чистый лист бумаги, вскоре отправился в офис к Павлу Башкину – новый контракт готов.

Ирония БГК: гандболист подписал контракт, раздавая автографы. Источник: Meshkov Brest

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