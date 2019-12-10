2019-12-10T16:21:23+03:00
Общество
КП Беларусь

"Я не смертник!" - и дверь закрыл". Никто из водителей на трассе под Столбцами не помог семье, отбивающейся на остановке от волка

Животное зарубил топором житель соседней деревни, у которого с волками есть личные счеты
Наталья ПАРТОЛИНА
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Волк напал на мужчину в Столбцовском районе, вместе с сыном он отбивался от зверя практически голыми руками.Волк напал на мужчину в Столбцовском районе, вместе с сыном он отбивался от зверя практически голыми руками.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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На сколько волк вывел из строя 56-летнего Владислава Ломако из деревни Хотова Столбцовского района, медики пока определенно сказать не могут. Говорят: будет лечиться, пока раны не заживут. Главное, чтобы не загноились. Если начнется нагноение, Владислава придется оперировать. Волк прокусил мужчине ягодицу, изгрыз руку.

-Там, где не смог прокусить, а просто сдавил зубами, остались синие точки, - рассказывает жена Владислава Антоновича, Нина Марьяновна.

В больнице и сын супругов Ломако. 17-летний юноша, как мог, помогал отцу отбиваться от дикого зверя. Волк его не укусил, но у парня в тот день была небольшая ранка на пальце, поэтому ему придется пройти курс профилактических прививок – если волк был бешеным, есть опасность, что вирус мог попасть в эту ранку.

Волк напал на Владислава Ломако 8 декабря, около шести часов вечера. Супруги провожали сына-студента, подвезли его на машине к остановке маршрутки. Трасса – примерно в полукилометре от деревни. Владислав Антонович немного отошел от остановки. Волка не видел, пока тот не укусил его сзади. Животное было крупным – явно больше овчарки. Пару раз мужчина смог отшвырнуть волка, когда тот бросался на него. Когда волк прыгнул, пытаясь схватить человека за горло, тот успел подставить руку, и зверь вцепился в нее.

Ломако подтащил вцепившегося в него волка к дороге, закричал: «Помогите!». Жена и сын, сидевшие в машине, бросились на помощь.

-Малой взял нож, который лежал в машине, ткнул волка несколько раз, да что ему, ножик-то маленький, разве им волка зарежешь? Я побежала машины тормозить, так люди те, они хуже волков, никто не останавливался, - сокрушается Нина Ломако. – Один остановился, я к нему, прошу: помогите, дайте хоть монтировку, я что, с голыми руками пойду на волка? А там сидит здоровый такой мужчина, говорит: «Я не смертник!». И дверь закрыл плотнее, только фарами посветил. Хорошо, мужчина из соседней деревни подъехал, он племянника на маршрутку провожал. Выбежал из машины с топором, дал волку по лбу и по шее.

Волка зарубил топором подоспевший на помощь житель соседней деревни - ударил по лбу и по шее. Фото: Вконтакте, "Столбцовская рыбалка".

Волка зарубил топором подоспевший на помощь житель соседней деревни - ударил по лбу и по шее. Фото: Вконтакте, "Столбцовская рыбалка".

У того сельчанина, рассказывает Нина Марьяновна, с волками свои счеты – у него двух собак «ваўкі забралі». Деревня Хотова окружена лесами, и встретить хищника здесь не редкость. На жителей Хотова хищники пока не нападали, а вот в соседней деревне, рассказывают сельчане, месяц назад мужчине тоже пришлось отбиваться от волка: «Віламі прасадзіў яго і ломам забіў. І машыну там ваўкі пагрызлі».

Убитого волка отправили на экспертизу, специалисты определят, был ли он бешеным.

КСТАТИ

В ноябре бешеный волк напал на человека и на Витебщине: укусил пенсионерку. Женщина и ее муж отпугнули зверя петардами, позже его застрелили охотники. А в январе в том же Столбцовском районе бешеный волк искусал нескольких человек, его блокировали милицейские наряды и застрелили охотники.

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