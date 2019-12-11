Парламент выбрал глав комиссий: Давыдько будет разбираться с правами человека и СМИ, Савиных - с международными делами

Депутаты нового созыва избрали председателей постоянных комиcсий Палаты представителей. Так, председателем Постоянной комиссии по законодательству предложили Светлану Любецкую. Напомним, о ней много добрых слов и комплиментов сказал заместитель председателя нижней палаты Валерий Мицкевич. Он назвал Любецкую не только симпатичной, но и умной женщиной, при этом с хорошим мужским характером.

Добавил красок и депутат Александр Омельянюк, который рассказал, что она увлеченный серфингист. После такого представления депутаты, конечно же, доверили ей комиссию.

Светлана Любецкая получила много комплиментов. Фото: БелТА

Экс-министр информации и депутат Лилия Ананич предложила выдвинуть на должность председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ кандидатуру Геннадия Давыдько.

- Он известный артист театра и кино, талантливый журналист, руководитель на разных должностях государственного уровня, - описала протеже Ананич. Она же припомнила, что Давыдько был директором Купаловского театра, главой Белтелерадиокомпании.

Давыдько поблагодарил за оказанное ему доверие. И особые слова благодарности адресовал Лилии Станиславовне.

- Потому что я слушал ее и сам себя уважал.

На пост председателя Постоянной комиссии по международным делам предложили Андрея Савиных, экс-посла Беларуси в Турции. Среди прочего было отмечено, что Савиных отлично знаком со многими политиками и руководителями парламентов иностранных государств.

Почти все проголосовали за. Против Любецкой - 1, против Давыдько- 4, а Савиных не поддержали 6 депутатов.

Депутаты также проголосовали за то, в каких комиссиях они хотят работать. Так, в комиссию по законодательству захотело пойти всего 4 депутата. Для сравнения: желание работать в комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике выразило 13 депутатов.