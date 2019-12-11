2019-12-11T11:46:51+03:00
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КП Беларусь

«Зачастую ценой собственного здоровья». Белорусского композитора наградили за отстаивание авторского права

Выдвинули и утвердили кандидатуру Олега Молчана, который скончался 26 октября, еще при его жизни
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Достижения Олега Молчана в сфере охраны авторского права признали во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Фото: Михаил Маруга (архив Ирины Видовой)Достижения Олега Молчана в сфере охраны авторского права признали во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Фото: Михаил Маруга (архив Ирины Видовой)
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На соискание награды Всемирной организации интеллектуальной собственности кандидатуру Молчана представил Национальный центр интеллектуальной собственности в начале сентября 2019 года. А в октябре в Женеве, где Олег Владимирович лечился в клинике, его кандидатура была утверждена руководством ВОИС.

Награды международной структуры присуждаются за вклад в культурное, социальное и экономическое развитие в сфере авторского права и смежных прав. Ей также отмечают авторов, чьи произведения оценили современники, и тех, кто занимался формированием уважения к творческой деятельности.

- Олег Молчан создал музыку, благодаря которой еще при жизни его считали классиком, - говорит о композиторе его вдова – певица Ирина Видова, которая и получила награду 11 декабря в Минске. - Человек, который на своем примере, зачастую ценой собственного здоровья, показал, что свои права можно и нужно отстаивать, а к творцам нужно относится уважительно. Но Олег предпочитал делать это в досудебном порядке, считал это вопросом профессиональным, не стоящим того, чтобы выносить его на обсуждение общественности.

Олега Молчана избрали президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей в июле 2018-го. Фото: Архив Ирины Видовой

Олега Молчана избрали президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей в июле 2018-го. Фото: Архив Ирины Видовой

Так было до 2015 года, до дела о переработке «Малітвы» группой Naka в рамках проекта «Re:Песняры». Композитор выиграл дело, и оно стало практикообразующим в стране. Решением Верховного суда Беларуси Олег Молчан был признан единственным владельцем исключительного права на произведение «Малітва», а нарушителей суд обязал выплатить компенсацию в размере 50 базовых величин.

Одним из первых дел 10 лет назад было участие Олега Молчана в заключении договора между ОНТ и НЦИС, который позволил увеличить долю сборов в пользу авторов. После этого прецедента в 2015-м Олега Молчана единогласно избрали председателем Авторского совета НЦИС. Среди успехов на этом поприще в следующие два года были выиграны десятки дел в Верховном суде против операторов кабельного телевидения, которые долгие годы не выплачивали авторское вознаграждение и не реагировали на обращения центра интеллектуальной собственности. Таким образом сборы авторского вознаграждения в НЦИС выросли на 30 %.

В последний год жизни Олег Молчан стоял во главе совета общественного объединения «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей». А чуть раньше, в июле 2018 года, Молчана единогласно избрали президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей. На этом посту Олег Молчан добился включения авторов в рабочие группы для обсуждения законопроекта «Об авторском и смежном праве». Композитора волновали проекты снизить в 10 раз величину минимальной компенсации за нарушение авторских прав. А также предложение освободить операторов электросвязи от компенсации за нарушение авторских прав при распространении программ обязательного общедоступного пакета.

Однако закон парламент принял без учета замечаний авторов. Это произошло в день госпитализации Олега Молчана в РНПЦ имени Александрова. Тем не менее, как позитив новой редакции композитор видел возможность защиты для обладателей смежного права и регулирование сбора вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях.

Олег Молчан долго работал в "Песнярах" с Владимиром Мулявиным. Фото: Михаил Маруга (архив Ирины Видовой)

Олег Молчан долго работал в "Песнярах" с Владимиром Мулявиным. Фото: Михаил Маруга (архив Ирины Видовой)

Кстати, Ирина Видова рассказала «Комсомолке», что теперь обсуждается предложение создать фонда имени Олега Молчана для поддержки творческих проектов и деятелей культуры.

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