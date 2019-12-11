2019-12-11T12:40:35+03:00
Политика
КП Беларусь

«Не только симпатичная, но и умная женщина»: как депутаты избирают главу постоянной комиссии по законодательству

Светлана Любецкая до избрания в парламент работала в Верховном суде
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Депутаты избрали председателем постоянной комиссии по законодательству Светлану Любецкую.Депутаты избрали председателем постоянной комиссии по законодательству Светлану Любецкую.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В среду, 11 декабря, депутаты избирают председателей постоянных комиcсии Палаты представителей. Так, на должность председателя Постоянной комиссии по законодательству предложили Светлану Любецкую. О ней много добрых слов и комплиментов сказал заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

- Я ее знаю очень много лет. Еще с тех пор, как она работала в крупных судах столицы. Весь ее трудовой путь - это пример преданного служения закону и справедливости. Она профессиональный юрист. Прошла путь от стажера судьи районного суда Минска до судьи Верховного суда, - говорит Валерий Мицкевич. - Она высококомпетентный принципиальный ответственный профессионал с большим практическим опытом работы.

По словам Мицкевича, Светлана Анатольевна реализовала себя и в преподавательской деятельности на юридическом факультете БГУ. Кроме того, она занимается научной деятельностью.

- Какие личностные и деловые качества Светланы Анатольевны могут быть наиболее полезными в случае избрания ее председателем комиссии по законодательству? Это высочайшая компетентность в профессиональной деятельности, способность принимать взвешенные решения, умение общаться с людьми. Она человек слова, всегда требовательна к себе и к другим и обладает невероятной работоспособностью. Ну и еще с мужской точки зрения я бы отметил одно из главных качеств Светланы Анатольевны: она не только симпатичная, но и умная женщина, при этом с хорошим мужским характером.

В поддержку Любецкой высказался и депутат Игорь Комаровский, назвав свою коллегу "высококлассным юристом".

- Светлана Анатольевна очень разносторонний человек. Она не только юрист, она имеет высшее филологическое образование. Как судья, умеющая находить баланс интересов, неслучайно она выбрала и соответствующее хобби. Она увлеченный серфингист. Скажу прямо - для женщины это удивительно, - сказал депутат Александр Омельянюк. - Светлана Анатольевна еще и замечательная мама. Она воспитала достойную смену - свою дочь, также обладающую аналитическим умом, нашедшую свое применение в точных науках.

Депутаты в итоге поддержали кандидатуру на пост председателя постоянной комиссии по законодательству юриста Светлану Любецкую.

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