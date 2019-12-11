Уехала эпоха: железнодорожники отменили знаменитый поезд-кругосветку, который шел по Беларуси 17 часов

С 8 декабря Белорусская железная дорога отменила самый длинный беспересадочный маршрут – прицепные вагоны «Брест-Коммунары». 876 километров от Бреста до Могилевской области этот поезд проезжал за 17 часов, за что его прозвали «кругосветкой». Ехал через Пинск, Лунинец, Барановичи, Минск, Оршу. Теперь тем, кто планирует поездку из Бреста в Коммунары (это станция в райцентре Костюковичи Могилевской области), придется в пять утра делать пересадку – выходить из поезда Брест-Витебск и «ловить» поезд, который идет до Коммунаров.

Изменения произошли из-за нового дизеля бизнес-класса, который начал ходить между Минском и Витебском как раз с 8 декабря. ДП6 отправляется три раза в день из столицы и три раза в день из Витебска. Расписание оказалось составлено таким образом, что «кругосветке» в нем не оказалось места, и ею решили пожертвовать: пассажиров в беспересадочных вагонах было много только накануне праздников и в выходные дни, а в будние в них ездили мало.