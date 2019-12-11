2019-12-11T12:43:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Уехала эпоха: железнодорожники отменили знаменитый поезд-кругосветку, который шел по Беларуси 17 часов

По самому длительному по времени беспересадочному маршруту поезда больше не ходят: ими пожертвовали ради нового комфортабельного дизеля
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В "кругосветку" по Беларуси теперь не поедешь даже на прицепном вагоне: самый долгий беспересадочный маршрут отменили с 8 декабря. Фото: Белорусская железная дорога.В "кругосветку" по Беларуси теперь не поедешь даже на прицепном вагоне: самый долгий беспересадочный маршрут отменили с 8 декабря. Фото: Белорусская железная дорога.
Изменить размер текста:

С 8 декабря Белорусская железная дорога отменила самый длинный беспересадочный маршрут – прицепные вагоны «Брест-Коммунары». 876 километров от Бреста до Могилевской области этот поезд проезжал за 17 часов, за что его прозвали «кругосветкой». Ехал через Пинск, Лунинец, Барановичи, Минск, Оршу. Теперь тем, кто планирует поездку из Бреста в Коммунары (это станция в райцентре Костюковичи Могилевской области), придется в пять утра делать пересадку – выходить из поезда Брест-Витебск и «ловить» поезд, который идет до Коммунаров.

Изменения произошли из-за нового дизеля бизнес-класса, который начал ходить между Минском и Витебском как раз с 8 декабря. ДП6 отправляется три раза в день из столицы и три раза в день из Витебска. Расписание оказалось составлено таким образом, что «кругосветке» в нем не оказалось места, и ею решили пожертвовать: пассажиров в беспересадочных вагонах было много только накануне праздников и в выходные дни, а в будние в них ездили мало.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Свои 75 лет отмечу в Антарктиде стопочкой спирта с морской водой»: биолог из Минска нарушает законы возраста
Юрий Гигиняк отправился на ледяной континент через 50 лет после своей первой экспедиции и рассказал о дружбе с пингвинами, примерзающих к стене подушках и "Улыбке верблюда" [фото]
Новости 24
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области
Запросы года: белорусы искали в интернете Заворотнюк, «Игру престолов», вентиляторы и «Евровидение»
На БелАЭС началась горячая обкатка
Под Кличевом в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка
На Браславах сгорело сенохранилище
«Для предотвращения деструктивных информационных воздействий»: Лукашенко подписал указ о защите информации
Фото: Первая елка в Беларуси зажглась в Гомеле
В России будут судить киллера-белоруса, застрелившего бизнесмена из пистолета с глушителем
В аэропорту Минска задержали турка с фальшивым паспортом: летел в Германию за лучшей жизнью
Под Любанью 7-летнего мальчика сбила легковушка: ребенок в реанимации
В Орше мужчина ограбил бывшую девушку, не мстил, просто хотел нажиться
Посмотрите на подарок простого гомельчанина: 15-метровая живая елка для микрорайона, где никогда не ставили ель на праздники
В Минске на проспекте Пушкина одно за другим случилось 4 ДТП: есть пострадавшие
Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера
Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск
Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии
В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею
Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура
Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад
«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты