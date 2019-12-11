2019-12-11T13:12:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

В ноябре в Беларуси цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%

А за год цены, по информации статистиков, выросли на 5%
Виктор ПАЖИТОК
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Дефляция на непродовольственные товары ранее фиксировалась в июле текущего года. Тогда она также составила 0,1%.Дефляция на непродовольственные товары ранее фиксировалась в июле текущего года. Тогда она также составила 0,1%.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Свежие данные об уровне и динамике инфляции опубликовал Национальный статистический комитет. Как оказалось, притом что общий уровень цен вырос на 0,2%, статистики зафиксировали в ноябре дефляцию на непродовольственные товары. Однако цены на них снизились незначительно - на 0,1%. К слову, подобное снижение цен - тоже всего на 0,1% - отмечалось в этом июле. Если смотреть статистику с начала года, то цены на данную группу товаров выросли на 3,3%.

Продукты питания в ноябре выросли в цене на 0,5% (с начала года рост составил 3,8%), подорожали в прошлом месяце и платные услуги - на 0,2% (за год рост цены - и вовсе 6%). Годовая инфляция, то есть уровень цен ноября текущего года к аналогичному периоду 2018 года, зафиксирована на отметке 5%. Кстати, этот уровень по итогу года Национальный банк определяет как одну из целей монетарной политики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Начиная с 2017 года Национальный банк проводит опрос, касающийся инфляционных ожиданий белорусов. Согласно итогам опубликованного ноябрьского исследования, подавляющее большинство белорусов (81,1%) уверены в том, что цены в следующие 12 месяцев будут увеличиваться с той же интенсивностью, как сегодня, либо даже быстрее. В прошлом ноябре такой точки зрения придерживались 79,3% опрошенных.

Большинство граждан страны предполагают, что в следующем году уровень инфляции превысит 6%. Есть и совсем пессимисты: 11% респондентов ожидают инфляцию в пределах от 19 до 24%, а 9% участвующих в опросе настроены, что цены в 2020 году вырастут более чем на 25%.

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