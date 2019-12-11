С Нового года белорусам будет выгоднее ввозить из-за рубежа диваны и духовки

Новшества коснутся тех покупок, которые пока еще подпадают под категорию «неделимый товар». К этой категории относятся товары для личного пользования весом более 35 кг. По действующему законодательству «неделимые товары» не включаются в вес и стоимость вещей, которые вы перевозите через границу.

Напомним, белорусы, которые путешествуют наземным транспортом, могут беспошлинно ввести в Беларусь товары стоимостью не более 500 евро и весом до 25 кг. Если за границей вы бываете чаще, чем раз в три месяца, нормы другие - стоимость приобретений не должна превышать 300 евро, а общий вес - 20 кг.

К примеру, 20 декабря 2019 года вы возвращаетесь из Польши с подарком на Новый год - духовым шкафом весом 39 кг и стоимостью 450 евро.По действующему закону шкаф попадает под категорию «неделимый товар», потому что весит больше 35 кг. Пошлина за неделимые товары составляет 30% от его стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса. Таможенные пошлины за неделимый товар уплачиваются независимо от его стоимости, веса и частоты пересечения границы. Его декларируют и проводят через «красный» коридор.

Считаем: сейчас за ввоз такого духового шкафа на границе нужно платить пошлину в 156 евро(4 евро за каждый из 39 кг духового шкафа – 4х39=156). Плюс сбор в 10 евроза таможенные операции - итого 166 евро.

С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» отменяется. То есть этот же духовой шкаф включат в общие вес и стоимость товаров, которые вы ввозите в Беларусь. Это же правило будет действовать и для всех остальных стран ЕАЭС. Таможенную пошлину будут брать только за лишние килограммы и (или) стоимость товаров - то есть только за то, что свыше 25 кг и дороже 500 евро. Пошлина такая же - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса за превышение стоимостной и (или) весовой норм.

Итак, считаем,сколько нам обойдется «билет» для духового шкафа через польско-белорусскую границу после Нового года. Для начала определяем, сколько лишнего веса везем: 39 кгдухового шкафа– 25кг нормы = 14 кг лишнего веса. Дальше умножаем лишний вес на теже 4 евро: 14х4=56. Плюс 10 евро за таможенные операции. Получаем 66 евро по правилам с 1 января 2020 года против 166 евро по ныне действующим правилам. Выгода – 100 евро.

Важное уточнение: новшества затронут только физлиц, которые покупают товары для личного пользования.