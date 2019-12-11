2019-12-11T16:18:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В пятницу, 13-го, «Комсомолка» раздаст в Минске полтонны оливье

Это будет просто праздник! В программе - Александр Солодуха и цыганское шоу «Аллюр»
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Фото: gastronom.ruФото: gastronom.ru
Изменить размер текста:

Пока статистики и финансисты вычисляют индекс оливье - набор продуктов для популярного новогоднего блюда, «Комсомолка» угощает знаменитым салатом бесплатно. Такого еще не бывало! Мы приготовим 600 килограммов оливье по классическому рецепту, чтобы каждый желающий смог его попробовать и оценить. Раздача оливье назначена на пятницу, 13-е, с 17.00 до 19.00 в торговом центре «Столица».

Будет не только вкусно, но и невероятно весело и интересно. Потому что наше «Оливье-шоу» пройдет с участием Александра Солодухи и цыганского шоу «Аллюр». А еще будут конкурсы с призами. Не пропустите!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Свои 75 лет отмечу в Антарктиде стопочкой спирта с морской водой»: биолог из Минска нарушает законы возраста
Юрий Гигиняк отправился на ледяной континент через 50 лет после своей первой экспедиции и рассказал о дружбе с пингвинами, примерзающих к стене подушках и "Улыбке верблюда" [фото]
Новости 24
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области
Запросы года: белорусы искали в интернете Заворотнюк, «Игру престолов», вентиляторы и «Евровидение»
На БелАЭС началась горячая обкатка
Под Кличевом в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка
На Браславах сгорело сенохранилище
«Для предотвращения деструктивных информационных воздействий»: Лукашенко подписал указ о защите информации
Фото: Первая елка в Беларуси зажглась в Гомеле
В России будут судить киллера-белоруса, застрелившего бизнесмена из пистолета с глушителем
В аэропорту Минска задержали турка с фальшивым паспортом: летел в Германию за лучшей жизнью
Под Любанью 7-летнего мальчика сбила легковушка: ребенок в реанимации
В Орше мужчина ограбил бывшую девушку, не мстил, просто хотел нажиться
Посмотрите на подарок простого гомельчанина: 15-метровая живая елка для микрорайона, где никогда не ставили ель на праздники
В Минске на проспекте Пушкина одно за другим случилось 4 ДТП: есть пострадавшие
Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера
Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск
Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии
В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею
Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура
Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад
«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты