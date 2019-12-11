В пятницу, 13-го, «Комсомолка» раздаст в Минске полтонны оливье

Пока статистики и финансисты вычисляют индекс оливье - набор продуктов для популярного новогоднего блюда, «Комсомолка» угощает знаменитым салатом бесплатно. Такого еще не бывало! Мы приготовим 600 килограммов оливье по классическому рецепту, чтобы каждый желающий смог его попробовать и оценить. Раздача оливье назначена на пятницу, 13-е, с 17.00 до 19.00 в торговом центре «Столица».

Будет не только вкусно, но и невероятно весело и интересно. Потому что наше «Оливье-шоу» пройдет с участием Александра Солодухи и цыганского шоу «Аллюр». А еще будут конкурсы с призами. Не пропустите!