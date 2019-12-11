Начали с Бреста: в конце года в Беларуси подорожает проезд в общественном транспорте

В Брестской области стоимость талончика увеличилась на 5 копеек: теперь проезд на обычном или скоростном маршруте обойдется в 60 копеек, в экспрессе - 70 копеек. С 14 декабря подорожает маршрутка, или, как говорят брестчане, «таксичка»: 1 рубль 20 копеек вместо 1 рубля.

Повышается в Брестской области и стоимость проезда на пригородных маршрутах регулярного сообщения. Теперь километр на обычном маршруте стоит 0,08 рубля (раньше было 0,07), на скоростном маршруте - 0,1 рубля (до подорожания 0,09), на экспрессе - 0,11 (было 0,1).

Уже известно, что до конца года подорожает проезд в Витебске. Заместитель директора ОАО «Витебскоблавтротранс» Сергей Залесский сообщил, что соответствующее решение облисполкома уже готовится, а поездка будет стоить 60 копеек вместо 55. Естественно, что подорожание коснется и экспрессных маршрутов.

К слову, в предыдущий раз стоимость проезда в общественном транспорте в регионах повышали больше года назад - в ноябре 2018-го. Тогда проезд подорожал во всех регионах, а вот в Минске, несмотря на то, что такая перспектива обсуждалась, стоимость одной поездки не изменилась.

В прошлый раз проезд в столице дорожал больше двух лет назад: с ноября 2017-го поездка в наземном транспорте Минска стоит 60 копеек, в метро - 65.

КСТАТИ

Пассажир оплачивает 70% затрат

Общественный транспорт в Беларуси дотируется из госбюджета. В среднем по стране в прошлом году белорусы оплачивали 70% затрат.

Данные о том, сколько именно платят за проезд минчане, а сколько доплачивает государство, разнятся. Так, в апреле этого года заместитель директора «Минсктранс» Олег Дзюбенко говорил о том, что минчане в зависимости от вида транспорта оплачивают от 40 до 50% себестоимости проезда. Данные МАРТ иные: 62,3%.

Расхождение в цифрах объясняется тем, что «Минсктранс» при подсчетах не учитывает НДС, как это делает МАРТ. В любом случае, согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка «Об утверждении антиинфляционной программы», планируется, что в 2020 году средний уровень возмещения белорусами затрат городского общественного транспорта составит не менее 80%, в областях страны - не менее 90%, а в Минске - не менее 70%.