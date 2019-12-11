Спектакль "Павлинка" Купаловского театра стал нематериальной ценностью Беларуси

Алесь Александрович также член Научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Минкультуры. 11 декабря на заседании последней единогласно приняли решение о придании спектаклю статуса нематериальной историко-культурной ценности. Спектакль оценили как белорусский театральный феномен, которому более 100 лет.

"Павлинку", написанную Янкой Купалой в 1912 году, ставят уже более 100 лет. Впервые "сцэны са шляхоцкага жыцця" показали в начале 2013-го в Вильно. На премьере был автор, который специально прибыл из Санкт-Петербурга.

Постановка же Купаловского в режиссуре Льва Литвинова родилась в 1944 году, когда театр находился в Томске в эвакуации. Постановка живет поныне, но позже делались ее редакции. Последнюю к открытию здания после реконструкции сделал худрук труппы Николай Пинигин.

Спектакль каждый сентябрь открывает новый сезон в Купаловском. Не стал исключением и этот, сотый. Теперь Павлинку играют актрисы Марта Голубева и Екатерина Алейникова. А прежде Павлинок играли Бирута Докальская, Алла Долгая, Татьяна Литвиненко, Раиса Кошельникова, Мария Захаревич, Зоя Белохвостик, Юлианна Михневич, Юлия Шпилевская...

Предложение о придании статуса на рассмотрение Рады выносили гендиректор театра Павел Латушка, народные артисты страны Мария Захаревич, которая много сезонов играла Павлинку, и Арнольд Помазан - долгое время легендарный Пан Быковский. Также членам Рады представили программки и рекламную продукцию театра, связанную с "Павлинками" разных лет.