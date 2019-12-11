Прокурор запросил для чиновников от медицины до 7 лет лишения свободы

В Минском городском суде 11 декабря начались прения сторон по «делу медиков». Первое судебное заседание состоялось19 августа.

Напомним, в деле 21 обвиняемый - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения. Это самый крупный процесс по громкому «делу медиков». Часть фигурантов обвиняют в даче взятки, часть - в получении.

В клетке только 7 человек, остальные находятся не под стражей. Среди тех, кто сидит в зале за решеткой, - руководитель фармацевтической компании «Искамед» Сергей Шакутин - его обвиняют в даче взяток. Он единственный бизнесмен, который находится под стражей. По версии обвинения, Шакутин давал взятки гендиректору предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию - всего около 15 тысяч долларов.

За решеткой оказался и гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который обвиняется в получении взяток на сумму около 50 тысяч долларов. Среди обвиняемых также директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров. Он, по версии обвинения, получил взяток на сумму около 50 тысяч долларов.

За что обвиняемые получали взятки? За выбор определенных поставщиков, ускоренную регистрацию лекарств и медтехники.

В получении и даче взяток обвиняют 21 фигуранта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Такие преступления угрожают моральным устоям общества»

В большом зале Минского городского суда заняты почти все места. Кто-то из родственников обвиняемых держит на коленях небольшую икону, у многих в блокноты выписаны имена всех обвиняемых, напротив - номер статьи УК.

Обвинение поддерживают два прокурора - Вадим Лолуа и Александр Андреев. В своей речи Александр Андреев отметил, что преступления, связанные со взяточничеством, угрожают моральным устоям общества.

Он попросил суд назначить бывшему директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Александру Столярову 7 лет в колонии усиленного режима. Это самый больший срок из запрошенных прокурором. Заместителю Столярова, Сергею Зинченко, прокурор попросил назначить 3 года лишения свободы.

Вячеславу Гнитию гособвинитель предложил назначить 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Сергею Шакутину - 3 года в колонии усиленного режима, Екатерине Шнитко, генеральному директору витебского РУП «Фармация», которая, по версии следствия, приняла около 20 тысяч евро взяток, - 5 лет в колонии общего режима. Андрею Щуке, начальнику информационно-справочного отдела Гродненского РУП «Белфармация», которого обвиняли в получении около 2000 евро взяток, - 3 года в колонии усиленного режима.

За решеткой оказался гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Учредителю компании «Геол-М» Владимиру Ладутько (фигурировал в нескольких процессах как взяткодатель) прокурор попросил назначить штраф 1000 базовых величин, или 25,5 тысячи рублей. Такое же наказание гособвинитель предложил и для бывшего главы представительства концерна Fresenius Геннадия Соболевского.

Всего к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет прокурор попросил приговорить девятерых обвиняемых. Для части фигурантов гособвинителем было предложено наказание в виде ограничения свободы или штрафа от 10,2 до 25,5 тысячи рублей.

Сергея Шакутина обвиняют в даче взяток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Действия Столярова не выходили за пределы его компетенции»

Первым из адвокатов в прениях выступает защитник Столярова. По версии обвинения, Столяров брал взятки с 2016 по 2018 год - за это время он получил около 50 тысяч долларов. Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении давал своим подчиненным указания быстрее провести экспертизы документов на регистрацию лекарств от некоторых компаний. Он же, считает следствие, давал указания выдавать заключения, в которых было указано, что лекарства соответствуют стандартам безопасности, эффективности и качества. Его обвиняют по трем частям статьи 430 УК (получение взятки). Свою вину Столяров признал частично.

Адвокат считает, что доказанность некоторых эпизодов, в которых обвиняют его подзащитного, вызывает сомнения. Он попросил оправдать Столярова по обвинению в получении взятки по ч. 1. ст. 430.

Прокурор попросил суд назначить Александру Столярову 7 лет в колонии усиленного режима.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По каждому из эпизодов (по ч. 2 ст. 430) Столяров написал яки с повинной - эти данные стали поводом для возбуждения уголовных дел. Прошу признать эти явки с повинной смягчающим обстоятельством. Все передачи денег проходили не по инициативе Столярова, его действия не выходили за пределы его компетенции, нарушений в процедуре регистрации не происходило.

Некоторые взятки Столяров не оспаривает - например, 200 долларов от бизнесмена Ладутько. Вместе с тем Столяров не согласен с тем, что деньги ему передавались для своевременного проведения технических работ - работы и так проводились вовремя.

- Никаких указаний подчиненным Столяров не давал. Деньги Ладутько решил передать сам, в связи с лояльным отношением Столярова к нему.

Суд по делу продолжается.

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