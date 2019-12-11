«Здесь не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить сильного подорожания сигарет

Беларусь и Россия планируют создать общий налоговый кодекс, а в странах Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Для Беларуси это означает в том числе и сильно поднять цены на сигареты. Сейчас наши ставки акциза самые низкие из всех стран союза, а вот в России - самые высокие (см. ЧТО ПОЧЕМ?). С 2024 года акцизы для всех стран ЕАЭС поднимут до 35 евро за 1 тысячу сигарет и 9 евро за 1 литр стопроцентного этилового спирта.

Идея сделать сигареты дороже пришлась не по душе Александру Лукашенко. Он потребовал не допустить серьезного роста цен, передает БелТА.

- Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства. - Ред.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, - говорит президент.

Александр Лукашенко сказал, что в переговорах с Россией обсуждал цены на чувствительные для населения товары, и никакие резкие скачки здесь недопустимы.

- При всем негативе табака, алкоголя это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий. Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье, - подчеркнул он.

Насколько это серьезные деньги для бюджета, озвучил недавно в эфире телеканала «Беларусь 1» министр финансов Максим Ермолович.

- Мы получаем более 800 млн рублей акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли в бюджет поступает более 1 млрд 200 млн за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители, - привел цифры министр. С учетом емкости внутреннего рынка главой государства поставлена задача постепенного увеличения этих доходов.

В 2019-м акцизы принесли бюджету 2,4 млрд рублей, а в следующем принесут 2,8 млрд. Доходы от акцизов составят около 11,6% бюджета-2020. Если точнее, продажи крепкого алкоголя принесут в бюджет каждый 25-й рубль, а сигарет - каждый 27-й.

КСТАТИ

Традиционно в начале каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет декларируют максимальные розничные цены на сигареты. Как правило, подорожание составляет до 10 копеек.

ЧТО ПОЧЕМ?

Сколько стоят сигареты в Беларуси и в России?

Pall Mall Blue 2,55 рубля (в России - 4,39 рубля)

Kent Nano Silver 3,19 (5,15)

Vogue Menthe 3,80 (5,91)

Camel Blue 2,62 (5,55)

Winston Blue 3,19 (4,92)

* Максимальные отпускные цены в декабре 2019 года. Для удобства перевели российские рубли в белорусские (курс 0,33).