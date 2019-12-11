2019-12-11T17:29:12+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Зенит» за полчаса из плей-офф Лиги чемпионов скатился на последнее место

Владимир КРИУЛИН
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«Зенит» меньше, чем за час со второго места в группе скатился на четвертое. Фото: fc-zenit.ru«Зенит» меньше, чем за час со второго места в группе скатился на четвертое. Фото: fc-zenit.ru
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В группе G «Зенит» имел все карты на руках. Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов питерцам надо было обыгрывать «Бенфику». Или надеяться, что в параллельном матче «Лион» не обыграет «РБ Лейпциг». Поначалу все шло по плану: немецкий клуб вел в счете 2:0. Но французы сподобились на камбэк, и к 82-й минуте «Лион» вырвался вперед - 3:2. А «Зенит» проиграл 0:3 и откатился на последнее место в группе.

Питерцы не могут выиграть в 12-м гостевом матче еврокубков, впервые за десять лет остались без евровесны. Этот сезон провальный для российских клубов: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА заняли последние места в группах. Лишь «Краснодар» в Лиге Европы пока имеет шанс пройти дальше.

«Аякс» в прошлом сезоне дошел до полуфинала, по пути обыграв «Реал» и «Ювентус». А в этом не смог выйти из группы. В последнем туре надо было обыгрывать «Валенсию», но та уперлась - 0:1. Остается кусать локти: «Аякс» в группе набрал солидные 10 очков при разнице мячей +6. Например, в сезоне 2013/14 «Зенит» вышел из группы с шестью очками.

Компанию «Аяксу» в Лиге Европы составит «Интер», который за второе место заочно боролся с дортмундской «Боруссией». Миланцам надо было обыгрывать «Барселону», которая выставила полурезервный состав без Месси, тер Стегина и других лидеров. Но и такая «Барса» выиграла - 2:1.

«Ливерпуль» играючи одолел фееричный «Зальцбург» (2:0). Второй мяч с острого угла виртуозно забил Мохамед Салах. У многих тут же возникли ассоциации с легендарным голом Сергея Герасимца, когда в 1995 году сборная Беларуси обыграла Голландию.

«Наполи» разгромил «Генк» (4:0) и сыграет в 1/8 финала. Но с новым тренером. Президент клуба давно намекал, что с Карло Анчелотти могут расстаться. Сейчас в чемпионате Италии неаполитанцы идут лишь на седьмом месте. Ожидается, что команду примет Дженнаро Гаттузо, по данным Sport Mediaset, контракт будет заключен до 2021 года с зарплатой 3 млн евро в год.

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