Гончаренко и Корниленко дисквалифицированы за мат и толчок рефери

На минувших выходных в матче 19-го тура чемпионата России главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Краснодаром» (1:1) высказался в адрес рефери матча Василия Казарцева: «*** [ерундой] какой-то занимаешься!»

Рефери не назначил пенальти в пользу ЦСКА и не усмотрел фол при голе в ворота армейцев.

Несколькими неделями ранее он был дисквалифицирован на одну игру за высказывания в адрес другого судьи (тогда тоже была нецензурная лексика, но без прямых оскорблений). Учитывая, что это рецидив, на сей раз белорусскому тренеру дали дисквалификацию на два матча (плюс один условно), штраф около 1500 долларов и испытательный срок до конца сезона.

В том же туре отличился белорус Сергей Корниленко, который с этого года входит в тренерский штаб «Крыльев Советов». Его команда проиграла «Уралу» (2:3). В конце матча он бурно выражал эмоции и слегка толкнул рефери. Корниленко выписали дисквалификацию на шесть матчей (три из них условно) и штраф на сумму, как у Гончаренко.

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