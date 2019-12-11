Виктория Азаренко рассталась с тренером и не заявилась на турниры нового сезона

Сегодня tenniscircus.com сообщил, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассталась с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. Теперь бельгиец будет работать в команде Наоми Осаки. Ранее Фиссетт сотрудничал с Азаренко с 2015 по 2016 годы, а затем с 2018 году (пауза была вызвана беременностью теннисистки).

Новый теннисный сезон стартует в январе. Пока Азаренко не заявилась ни на один из турниров, в том числе Australian Open. Также теннисистка не публиковала в соцсетях видео с тренировок, как это было раньше. Болельщики, высказываясь в соцсетях, связывают это с тем, что, возможно, сейчас Азаренко занята судебными разбирательствами по поводу права опеки ее сына Лео.

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