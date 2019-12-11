«Дочь-подросток после лагеря прекратила огрызаться и хамить. Чаще стала проводить время с нами, прекратила постоянно сидеть в телефоне и ноутбуке»

«После лагеря дочь очень сильно изменилась, она стала прислушиваться к тому, что говорят взрослые и стала активно договариваться. Вокруг нее постоянно огромное количество детей, которые хотят с ней дружить чуть ли не круглосуточно. Чаще стала выполнять просьбы о помощи в быту, прекратила огрызаться и хамить. Чаще стала проводить время с нами, прекратила постоянно сидеть в телефоне и ноутбуке» - делится отзывом Катерина, дочка которой была в детском лагере «Мир моей мечты». Похожих отзывов от родителей несколько страниц, столько же детских искренних историй, чем понравился лагерь.

«Сколько ребенку ни говори, как общаться с людьми, без столкновения с реальностью он не научится»

Лагеря «Мир моей мечты» и «Мир подростка» обучающие, но они совершенно не похожи на те, к которым мы привыкли, где учат, например, иностранному языку. Не похожи и на спортивные, и на пионерские лагеря. Здесь детей учат разбираться в себе, общаться с друзьями и быть самостоятельными.

- Дети сталкиваются со своим опытом, проживают его и понимают, как дальше взаимодействовать с миром, - объясняет менеджер по детско-родительскому направлению Катерина Севостьян. - Ведь без столкновения с реальностью ребенок ничему не научится, сколько бы ему не говорили, как надо что-то делать, как правильно общаться.

За смену на территорию усадьбы, на которой располагается лагерь, приезжает максимум 36 человек. Детей не делят на отряды, они живут по комнатам и общаются все вместе. От 8 до 14 лет - в лагере «Мир моей мечты» и от 14 до 17 лет - в лагере «Мир подростка».

Вместо вожатых в лагере есть два квалифицированных тренера (обязательно мужчина и женщина). Это не просто люди с высшим психологическим образованием, они проходят специальное обучение. Кроме них, с детьми работают несколько помощников тренера.

«Хочешь дискотеку - ищи колонки. Хочешь баню - звони владельцу усадьбы»

В режиме дня лагеря есть только два четких правила: отбой не позже 23.00 и сон - не меньше 9 часов. Приемы пищи, физические упражнения, тренинги, просмотры фильмов - это все тоже обязательно вместить в расписание, но это ребята сами управляются с режимом дня.

- Детей мы не развлекаем, а обучаем в игровом формате, - подчеркивает Катерина. - Дети сами определяют свой досуг. Они знают, что к нам не приезжает лазертаг. И наша задача сделать так, чтобы дети сами поняли, чем они хотят заниматься в свободное время. Когда они ничем не ограничены, просыпается творчество. У нас не было баскетбольного кольца - дети сымпровизировали: примотали к столбу обруч.

В лагере детей не заставляют и не принуждают, но абсолютно точно учат самостоятельности. Хочешь дискотеку - организуй! Найди колонки, музыку, взрослого, который поможет, заинтересуй ребят, чтобы пришли танцевать.

- Никто из взрослых не будет настаивать, пока ребенок не подойдет сам и не получит свой опыт, - говорит Катерина и вспоминает недавний случай. - Дети захотели баню. Тогда 10-летний мальчик звонил хозяину усадьбы и говорил: «Здравствуйте, меня зовут Коля. Я сейчас в лагере. Мы бы хотели попасть в баню. Что нам для этого надо сделать?» И баня была!

Хотите костер? Не вопрос. Здесь, конечно, ответственный взрослый, потому что это вопрос безопасности. Но дети все организовывают сами. В последнюю ночь хотите позже лечь спать? Взрослые готовы пойти навстречу.

- В этом случае задача детей - собрать списки, кто хочет лечь спать позже, рассказать, в какие они игры будут играть и чем займутся. Те, кто записался, классно проводят какое-то время после отбоя, - говорит Катерина. - Кто не записался, получает свой опыт: если вовремя не спохватиться, можно ничего не получить, придется спать.

В лагере повторяют: абсолютно нормально, если у ребенка что-то не получилось, как хотелось. Так он получает свой опыт самостоятельно.

- Хотите в поход - и в этом поддержим. Но организовываете опять же сами, - говорит Катерина. - У нас был случай, когда одна девочка всех организовала: собрала списки, все продумала, упаковала питание, воду. А потом чуть ее не забыла. Взрослые держали себя в руках, чтобы не напомнить ей об этом. Этот безопасный опыт она должна была получить сама. В последний момент она все сама вспомнила - без подсказок.

Без телефонов и визитов родителей: «Если мы вам не звоним – это хорошо»

Одна из задач взрослых в лагере - не давать четких ответов, а направлять детей, сделать так, чтобы к ответам они пришли сами.

- Ребенок часто не понимает, что в ситуации, которая произошла, есть и его вклад, - говорит Катерина. - Приведу пример: ребята подрались, каждый из них будет говорить, что плохой не он. Мы показываем детям, какой «вклад» в ситуацию твой и задаем вопросы. А что бы ты мог сделать, чтобы ситуация пошла иначе? Как так получилось? А почему? Мог ли ты что-нибудь сделать, чтобы этого не случилось? Мы не говорим напрямую, а задаем вопросы. Разговариваем с обеими сторонами, но не обвиняем ни одну. Учим детей слышать друг друга, договариваться.

В зимние смены обычно питание в лагере предоставляет повар, летом дети готовят сами.

- В первый день выбирается дежурная команда из 5-7 человек, - рассказывает Катерина, как организовано питание. - И вместе со взрослыми они составляют меню, заказывают доставку продуктов. Приготовить, например, тонкие блинчики на 40 человек - это тяжело. Мы детей предупреждаем: готовы вас поддержать, но хотите ли вы вставать ради готовки в 6 утра? Замотивированные идут и готовят. Но мы никогда не говорим: «у вас ничего не получится, вы не справитесь». Кто-то в этом случае выбирает что-то попроще: например, кашу. Главное, что они сами делают выбор.

Одно из условий лагеря - здесь не пользуются телефонами.

- Дети, которые ни разу не ездили в лагерь, сразу не понимают: как, без телефона?! - рассказывает о реакциях Катерина. - Но когда приезжаем, телефонов нет ни у кого. И когда все оказываются в ситуации на равных - все нормально, нет и нет, не страдают и не плачут. Гораздо сложнее принять эту ситуацию до лагеря и смириться с тем, что придется без телефона быть 7 дней.

А как же родители связываются с детьми? - может возникнуть вопрос. А это еще одно правило лагеря - без звонков и визитов мам и пап. Конечно, если уж совсем невмоготу, с ребенком можно поговорить, но лучше все-таки этого не делать, чтобы не вырывать сына или дочку из процесса.

- Тревожным родителям это непонятно: я вам отдаю самое дорогое, а вдруг вы его в лес заведете? - иронизирует Катерина. - Но нашему лагерю 11 лет. Наверное, если бы так было, об этом бы уже кто-нибудь знал. Мы сообщаем: если, не дай бог, что-то будет не так, мы вам позвоним. Поэтому если мы вам не звоним - это хорошо. Конечно, родителям важно понимать, что с ребенком все в порядке. Если ребенок впервые едет в лагерь, они не знают, кому отдали своих детей. Но как только дети приезжают к нам во второй или третий раз, мамы и папы могут даже не знать, в какой день дети возвращаются.

Родители следят за детьми в чатах, постоянно видят фотографии детей, которыми делятся тренеры.

- Иногда бывает, что мама увидела грустного ребенка на фотографии, сразу звонит с переживаниями, - говорит Катерина. - Это нормально, мы объясняем. Если дети плачут, родители об этом знают. В лагере не должны все хохотать целыми днями, это все нормальные эмоции.

Когда дети возвращаются из лагеря, для родителей проводят консультацию.

- Это не история о том, как ребенок вел себя в лагере, - объясняет Катерина. - Тренеры говорят, что делать родителю, чтобы развитие ребенка было лучше, что стоит улучшить. Мы на протяжении недели работали с ребенком, развивали его, а теперь очередь мам и пап.

Хороших отзывов о лагере полным-полно и на сайте, и в соцсетях, но особенно дорогого стоит такая реакция одного мальчика, который вернулся домой после смены в лагере: «Классно! Не ожидал, что такое возможно, чтоб меня увидели настоящим».