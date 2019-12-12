«Мужчина получил химический ожог глаз»: в Минске безбилетница распылила газовый баллончик в лицо контролера

В Минске 59-летняя безбилетница распылила перцовый баллончик в лицо одному из контролеров. Пришлось вызывать милицию.

- У контролера-мужчины был химический ожог обоих глаз. Ему в больнице оказали медицинскую помощь и выписали лекарства. Госпитализация не понадобилась. На следующий день он вышел на работу, - рассказал «Комсомолке» начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрий Давидович. - Как я знаю, на женщину составлен протокол об административном правонарушении - за безбилетный проезд. К слову, это второй случай, когда пассажиры распыляют баллончик в лицо контролеру. Пару лет назад также поступил пассажир-мужчина. Неприятно, конечно, что люди так себя некрасиво ведут. К сожалению, бывали случаи и оскорбления контролеров.

Кстати, в чем-то похожий инцидент произошел 7 декабря в Столбцовском районе. Мужчина приехал к любимой на такси из Брестской области, при этом оплачивать поездку отказался. Женщине-водителю ничего не оставалось, как вызвать милицию.

- Мужчина долгое время отказывался открывать дверь правоохранителям, а когда решился - вышел на крыльцо с ножом в руках. Правда, угроза насилием закончилась для 36-летнего жителя Малоритского района фиаско: ему в лицо распылили перцовый газ и задержали, - сообщает МВД. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки по обоим фактам направлены следователям - уже те дадут правовую оценку действиям зайцев.

Напомним, пассажиры нередко ведут себя странно. Этой весной в Минске пассажирка курила прямо в салоне автобуса. Водитель вызвал милицию. А зимой 2016-го года 32-летняя фитнес-инструктор, которая не оплатила проезд, выпрыгнула на улицу через окно троллейбуса.