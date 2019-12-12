9-месячного ребенка выбросили из окна, 4-летнюю девочку били до смерти: что должны делать власти, милиция и соседи, чтобы спасти детей?

В июле этого года в больницу Минска привезли 8-летнюю девочку с переломом костей черепа - ее несколько раз ударила молотком по голове мама. Папа девочки услышал крики за стеной соседней комнаты и остановил жену.

В Гродненской области отец избил свою 4-летнюю дочку так, что она потеряла сознание. Следователям он объяснял, что девочка его ослушалась. Через несколько дней малышка скончалась в больнице.

В Гродненской области отец избил свою 4-летнюю дочку так, что она потеряла сознание. Через несколько дней она скончалась. Фото: Следственный комитет

Возле дома на проспекте Рокоссовского в Минске нашли труп 5-месячного ребенка. Позже стало известно, что младенец умер не из-за падения с высоты. Пьяный отец брал малыша на руки, падал вместе с ним на пол - ребенок получал травмы. Обвинение в гибели малыша предъявили отцу.

В октябре этого года за убийство 8-месячной девочки в Лунинце мать ребенка приговорили к 25 годам лишения свободы, а ее сообщника - к смертной казни. Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 назад в многодетной семье. Когда отец детей Леонид вернулся домой, обнаружил убитой свою 8-месячную дочь.

2 декабря в милицию Могилева поступило тревожное сообщение: в больницу привезли 9-месячного мальчика с травмами после падения с высоты. По предварительной информации Следственного комитета, сам малыш выпасть из окна не мог.

«Причина насилия над детьми - алкоголизм и отсутствие культуры воспитания»

Как можно защитить всех детей и предотвратить подобные случаи?

- У нас небольшая страна, и в ней не так много детей - все они на виду, поэтому теоретически такая защита для всех детей возможна, - говорит Андрей Маханько, основатель и член правления Международного общественного объединения «Понимание», член КДН при Совете министров. - Вопрос - насколько хорошо и правильно срабатывает наше текущее законодательство, а именно Декрет №18, который был принят не для того, чтобы изымать детей, а для того, чтобы защищать детей в семьях. Если есть социальное неблагополучие - государство должно вмешиваться.

По мнению Андрея Маханько, проблема в том, что часто детей отбирают из более-менее устойчивых и благополучных семей, а в тех семьях, где все действительно плохо, детей не трогают.

2 декабря из окна дома в Могилеве выбросили ребенка. Фото: Следственный комитет

- Это происходит из-за показателей: все понимают, что в более-менее благополучной семье родители будут из кожи лезть вон, чтобы вернуть ребенка домой. А значит, показатели будут выше, чем если бы забрали ребенка из полностью деструктивной семьи.

Собеседник уверен, что многих трагедий можно было бы избежать, если белорусы не боялись обращаться в милицию, став свидетелями насилия.

- У нас же до сих пор думают, что «сдать» соседа позорно, пусть сами разбираются. А если этот сосед завтра своего ребенка убьет или выбросит в окно? Это наша гражданская ответственность. В некоторых странах все граждане обязаны сообщать о насилии, как, например, в ОАЭ.

Основная причина насилия над детьми, по мнению Андрея Маханько, - алкоголизм и отсутствие культуры воспитания детей:

- Нужно учиться быть родителями - и не на собраниях в школе, а профессионально и заранее. Сейчас есть много курсов, и частных и государственных, в университетах, которые ведут психологи. Другое дело, что большинство этих курсов платные, а такое обучение должно быть доступно для всех.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Почему соседи занимают позицию невмешательства?

- Мы живем в мире, где есть две модели отношения к домашнему насилию, - говорит Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, доцент, семейный психолог, системный аналитик. - Одна - западно-европейская, канадская, американская - предполагает нормальность вмешательства в частную жизнь при помощи посредников. Так, если у вас часто плачет ребенок, вы громко разговариваете, слышен шум бросаемых предметов, соседи просто вызовут полицию, и вежливые стражи закона будут проводить расследование. Соседи никогда не станут вмешиваться сами, потому что знают, кто поможет в ситуации домашнего насилия. При этом полицейские осведомлены о виктимном поведении - поведении жертвы, и знают, что домашние зачастую боятся и покрывают насильника. Поэтому они не поверят, что жена в пятый раз за месяц «упала с лестницы», а ребенок «сам ударился».

Совсем другую модель мы наблюдаем в странах постсоветского пространства. Она очень архаичная и предполагает, что доминирующий член семьи - обычно мужчина - имеет права делать со своими чадами и домочадцами все что угодно.

Соседи занимают позицию невмешательства, вызов милиции зачастую бесполезен, потому что сотрудники правопорядка говорят: «муж и жена - одна сатана», - а уж про веру в то, что «плох тот родитель, который жалеет для ребенка розог», можно не говорить.

Психологи бьют тревогу - число негрубых психических патологий растет, взрослые не выдерживают напряжения и срываются на детях, все больше родителей, травмированных в детстве собственными родителями, повторяют семейный сценарий и воспитывают своих детей через жестокость и насилие.

- Треугольник Карпмана «тиран - жертва - спасатель» воспроизводится из поколения в поколение. Но мы забываем о том, что роковой треугольник существует не в вакууме, а в обществе. Вокруг проблемной семьи всегда есть люди: соседи, дедушки и бабушки, учителя… И важно, чтобы они были не молчаливым большинством, поддерживающим домашнее насилие, а защитниками тех, кто пока не может защищать себя самостоятельно.

«Спасло то, что это был первый этаж»

Жильцы дома по проспекту Шмидта в Могилеве, где ребенка выбросили из окна, шокированы:

- Весь дом гудит! У нас как-то у многих одновременно дети родились, в подъезде сейчас много малышей. Поэтому в голове не укладывается, как можно выбросить ребенка из окна… Спасло только то, что это был первый этаж.

В тот день в квартире были только тетя матери малыша вместе со своим взрослым сыном. Мама ребенка, Анастасия, вместе со старшим сыном и двоюродной сестрой вышла в магазин за спиртным, папа мальчика был на работе. Соседи вступаются за папу ребенка, Василия, и не скрывают негативного отношения к маме.

- Отец - хороший непьющий мужчина. Раньше он выпивал, но потом закодировался. А вот мать вела разгульный образ жизни, - рассказывает Светлана - женщина живет в том же подъезде. - Сколько ее ни упрашивали - пить она не прекращала. Среди ночи могла вызвать такси и уехать куда-то, детей оставить на мужа, бабушку, младшую сестру - сама она ими особо не занималась. Одно время была закодирована, но ей это не понравилось. Бабушка с дедушкой - родители Анастасии - очень хорошие, стремятся помогать.

Соседи говорят, что семья не состояла ни на учете, ни в соцслужбе.

- Муж и бабушка с дедушкой прикрывали все ее пьяные выходки. Бабушка живет в этом же подъезде - их квартиры находятся напротив.

В тот день, по словам соседей, Василий ушел на работу, Анастасия осталась в квартире родителей вместе с детьми. Бабушка и дедушка мальчиков тоже были на работе.

- Анастасия позвонила родственникам - пришла ее тетя с сыном. Они выпивали, а потом она с двоюродной сестрой ушла в магазин за добавкой. В это время ребенок остался с тетей Анастасии и ее сыном. Может быть, мальчик заплакал, стал надоедать, поэтому она в пьяном угаре выбросила его на улицу. А сын женщины спал так крепко, что, когда приехала милиция, его чуть разбудили.

В это время мимо дома проходил мужчина - он первым увидел ребенка.

- То ли на лету он его поймал, то ли поднял с земли - точно не знаю. Ребенок был раздетый, в ползунах. Этот мужчина завернул его в куртку, принес к подъезду, вызвали милицию и «скорую».

Папе мальчика на работу позвонили следователи. Соседи говорят, что Василий был в шоке - его пришлось удерживать, чтобы он не натворил чего и не навредил жене, которая оставила сына на пьяных родственников.

- Ребенок сейчас в реанимации, Василий ездит туда без конца, переживает. Второй ребенок сейчас с папой, бабушкой и дедушкой, - продолжает соседка.

Из квартиры, где живет семья, соседи периодически слышали крики и ругань.

- Когда мать детей уходила в загул, естественно, они ругались, пытались ее поставить на место. Она отвечала, что знает, как жить.

Следователи возбудили дело по статье «Покушение на убийство». 45-летняя женщина и ее 23-летний сын, которые находились в квартире в момент происшествия, задержаны. Расследование продолжается.