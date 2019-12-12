Бандиты грабили пенсионеров в Минской области и поджигали их дома

Вечером 31 января в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района пришел мужчина, который раньше помогал женщине по хозяйству. Он ей угрожал, требовал деньги и спиртное. Все, что ему удалось заполучить, - 30 рублей и самодельное вино. После этого мужчина убежал из дома.

Напуганная женщина позвонила в милицию: на место приехала следственно-оперативная группа и медики. А позже по горячим следам задержали подозреваемого: им оказался 29-летний мужчина из Слуцкого района.

Во время проверки следователи и сотрудники милиции выяснили, что мужчина имеет отношение к еще нескольким преступлениям, которые были замаскированы под пожары.

14 января он вместе с 33-летним односельчанином пришел в дом к 79-летнему мужчине из Копыльского района. Требуя денег, они избили хозяина, душили его веревкой. Когда пенсионер потерял сознание и перестал сопротивляться, дом подожгли. Их добычей стали 50 рублей.

На видео, которое обнародовал Следственный комитет, обвиняемый рассказывает, как все происходило, и показывает на манекене:

- Спросили у деда денег, дед говорит - денег нету. Я ударил его в грудину. По голове ему дал два раза (бутылкой из-под пива. - Ред.). Дед упал.

Ровно через неделю 29-летний бандит снова пошел на преступление, на этот раз вместе с ним был 25-летний знакомый. Они пришли к 94-летнему мужчине из Слуцкого района: избили его, украли 300 рублей и подожгли дом, чтобы уничтожить следы. Все действительно выглядело как обычный пожар. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом горел уже открытым пламенем. Основная версия, которую тогда рассматривали в МЧС, - короткое замыкание.

Экспертиза показала, что потерпевшие умерли от острого отравления угарным газом. Это значит, что на момент пожаров избитые старики еще были живы.

План преступлений соучастники обсуждали во время совместных пьянок. Интересно, что 29-летний мужчина со всеми потерпевшими был знаком, помогал им по хозяйству.

Мужчинам предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе покушение на убийство, убийство и разбой. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемые были вменяемы и осознавали, что делают. Трое из них сейчас под стражей, четвертый, который участвовал в краже, - под подпиской о невыезде.