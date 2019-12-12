Арина Соболенко показала семейные фото и назвала отца лучшим мужчиной в жизни
Арина Соболенко опубликовала в своем Инстаграме трогательные фотографии. Она показала, какой была в детстве, как за ней ухаживали мама и папа. Папу она назвала «лучшим мужчиной в ее жизни.
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Сергей Соболенко ушел из жизни в возрасте 44 лет 29 ноября этого года…
Арина Соболенко - о папе: "Лучший мужчина в моей жизни". Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Арина Соболенко с отцом. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Также она спросила, похожи ли они с мамой.
Арина Соболенко и ее мама. Похожи? Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
И пошутила, что когда-то ее сестра была ангелом.
Сестра Арины Соболенко Антонина. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Счастливое детство Арины Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Напомним, новый сезон Арина Соболенко начнет 4 января на турнире в Шэньчжэне.
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