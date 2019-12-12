2019-12-12T10:31:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко показала семейные фото и назвала отца лучшим мужчиной в жизни

Теннисистка вспомнила детство [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко с папой Сергеем. Фото: instagram.com/sabalenka_arynaАрина Соболенко с папой Сергеем. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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Арина Соболенко опубликовала в своем Инстаграме трогательные фотографии. Она показала, какой была в детстве, как за ней ухаживали мама и папа. Папу она назвала «лучшим мужчиной в ее жизни.

Арина Соболенко вспомнила совет папы: «В любой непонятной ситуации - улыбайся»

Сергей Соболенко ушел из жизни в возрасте 44 лет 29 ноября этого года…

Арина Соболенко - о папе: "Лучший мужчина в моей жизни". Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко - о папе: "Лучший мужчина в моей жизни". Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко с отцом. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко с отцом. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Также она спросила, похожи ли они с мамой.

Арина Соболенко и ее мама. Похожи? Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко и ее мама. Похожи? Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

И пошутила, что когда-то ее сестра была ангелом.

Сестра Арины Соболенко Антонина. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Сестра Арины Соболенко Антонина. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Счастливое детство Арины Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Счастливое детство Арины Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Напомним, новый сезон Арина Соболенко начнет 4 января на турнире в Шэньчжэне.

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