2019-12-12T16:46:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы назвали любимые продукты

Современные покупатели отдают предпочтение натуральному составу
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Белорусы снова проголосовали за свои любимые продовольственные продукты. По итогам 7-й Премии «Народная Марка» Гран-при среди производителей продуктов питания в очередной раз удостоена компания «Савушкин продукт». В шести основных молочных категориях потребители тоже отдали большинство голосов за продукцию лидера молочного рынка. В четырех из них компания повторила успех прошлых лет: традиционные молочные продукты, йогурты, сыры твердые, сыры плавленые. А в этом году добавилась победа еще в двух категориях - «Творожные десерты» и «Сыры творожные». При этом творожные сыры - новинка! Два вида сыра этой категории «Савушкин продукт» вывел на рынок в 2019 году. И они моментально завоевали любовь потребителей.

Елена Бабкина: «Завоевать народную любовь непросто, но еще сложнее ее удержать». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елена Бабкина: «Завоевать народную любовь непросто, но еще сложнее ее удержать».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы: «Гран-при - это уникальный сертификат качества»

«Народная Марка» - это единственный белорусский конкурс, где нет профессионального жюри, а потребители сами выбирают своих фаворитов среди производителей. Свои же предпочтения они отдают тем, кому доверяют и кого могут рекомендовать своим близким. Компания «Савушкин продукт» по праву может гордиться тем, что на протяжении всего периода проведения Премии «Народная Марка» белорусский потребитель отмечает ее продукцию высшими наградами, включая Гран-при. А награды нашей премии - это подтверждение того, что продукцию «Савушкин продукт» можно покупать с уверенностью», - комментирует итоги конкурса Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси.Член Координационного совета по рекламе стран СНГ.

Выбор белорусских потребителей одобряют и мэтры мировой высокой кухни - маститые мишленовские кулинары. В рамках Форума шеф-поваров они недавно побывали на производстве «Савушкин продукт» и лично оценили превосходный вкус и высокое качество греческого йогурта, масла, свежих и твердых сыров.

Производитель: «Для нас это знак высокого доверия потребителей и огромная ответственность»

- Победа в конкурсе «Народная Марка» - для нас это не только престижный символ народной любви и признания, знак высокого доверия белорусских потребителей продукции нашей компании, но и огромная ответственность, - отметила Елена Бабкина, директор по связям с общественностью компании «Савушкин продукт». - Завоевать народную любовь непросто, но еще сложнее ее удержать. И залог такого успеха - годы усердной командной работы действительно влюбленного в свое дело нашего коллектива.

Покупатели: «Хорошо сбалансированы качество и цена»

- Если в супермаркете есть выбор, то я всегда беру сыры, йогурты и творог от компании «Савушкин продукт», - рассказала журналист Елена. - В них хорошо сбалансированы качество и цена. Даже моя знакомая из Франции, большая любительница сыров, пробуя сыры «Брест-Литовск», отметила, что это «бесподобно вкусно». Мой же фаворит - белковый йогурт без сахара TEOS. Полностью натуральный состав.

- Из продукции «Савушкин продукт» в моей семье большой популярностью пользуются йогурты «СуперКид» - семилетний сын Егор в магазине всегда кладет в корзинку именно их, - говорит экономист Виктор. - Этот йогурт для него - обязательный утренний ритуал. Мы с женой тоже любим йогурт, но другой. Наш выбор - TEOS. У него нейтральный вкус, идеальная для нас консистенция. Как основа для заправки овощных салатов он, считаю, незаменим.

ПОДРОБНОСТИ

Победитель обошел конкурентов с большим отрывом

При выборе лучшей продукции в номинации «Традиционные молочные продукты» мнения совпали у 39,5% участников голосования. Они отдали за «Савушкин продукт» в 6 раз больше голосов, чем за ближайших конкурентов. В номинации «Йогурты» уже 57% опрошенных белорусов отдали предпочтение йогуртам компании «Савушкин продукт» («Савушкин», «Оптималь», «СуперКид»), а в категории «Твердые сыры» - более 42%. Кстати, «Савушкин» с обновленной линейкой сыров «Брест-Литовск» сыграл большую роль в популяризации сырной культуры в Беларуси. Потребление сыров у нас выросло, а компания укрепила свои лидирующие позиции в этой категории. За продукцию «Савушкин» в номинации «Сыры плавленые» отдано голосов в два раза больше, чем у ближайшего конкурента, а в категории «Творожные (или свежие) сыры» - в шесть раз больше, чем у бренда, занявшего второе место. Победу в категории «Молочные и творожные десерты» компании «Савушкин продукт» принесли голоса 36,35% потребителей.

Выбирая лучшего среди производителей продуктов питания Гран-при потребители присудили компании "Савушкин продукт", отдав ей 24% голосов, тогда как ближайшие конкуренты получили 4,2% и меньше.

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