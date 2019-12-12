Сколько в Беларуси стоит прийти в гости к Деду Морозу и можно ли бесплатно?

Национальные парки

Поместье белорусского Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща» - самое популярное место под Новый год. Уже 16 лет, как сказочный Дед живет здесь круглый год в усадьбе - резной, с деревянными колоннами и гирляндами. Поместье - это еще и терем Снегурочки, Волшебная Мельница, поляна Двенадцати Месяцев.

Время - каждый день, отправление автобусов от ворот национального парка в 11.00, 13.30 и 16.00, при наплыве посетителей – чаще.

Цена вопроса: 12 руб. (для взрослого), 10 руб. (для ребенка до 14 лет).

Тел.: +375 1631 56-2-67.

Можно поехать в Налибокскую пущу. В 18 км от Воложина, у д. Сябрынь, что в Ивьевском районе Гродненской области, будет проходить большой проект «Новый год в заказнике «Налибокский». Правят здесь бал Лесовик, Кикимора, Баба-яга. В программе - конкурсы и игры. Можно увидеть настоящих зубров в вольере.

Время: 15 декабря - 15 января, заезды в 11.00 и 14.00.

Цена вопроса: 20 руб. с экскурсией, аниматорами и подарками, дополнительно можно заказать горячий чай с пирожками (2,5 руб.) Заказы минимум за неделю по тел.: +375 17 72 610 10, +375 29 615 68 05.

Недавно на Полесье, в Национальном парке «Прыпяцкi» в уютном домике возле агрогородка Лясковичи поселился Дед Мороз со Снегурочкой. Они не скучают: готовят подарки и гостей встречают. Но Баба-яга, живущая по соседству, против праздника. Переубеждать вредную старуху предлагают в том числе и гостям резиденции. А еще их ждет экскурсия в «Сафари-парк», где можно увидеть косуль, оленей, лосей в их среде обитания.

Время: 30 ноября - 2 февраля, в разные дни по-разному: либо в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, либо в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

Цена вопроса: 12 руб. (детский билет, сюда входит угощение - чай и блинчики). 10 руб. (взрослый билет).

Тел.: 802350 5 70 17, +37529 188 12 10.

Под Минском

- Генерал Дед Мороз в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой - такого можно увидеть только на «Линии Сталина». Чтобы получить от него подарки, надо пройти интересные испытания: «снежная артиллерия», стрельба из пневматики.

Генерал Дед Мороз.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Время: 21 декабря - 7 января, 10.00 - 18.00.

Цена вопроса: 7 руб. (детский без подарка, а с подарком 15 - 20 руб.), 15 руб. (взрослый билет).

Тел.: +375 17 5121233.

Центр экотуризма «Станьково», что в Дзержинском районе Минской области, приглашает в гости к Деду Морозу на программу «Новогодняя разморозка». Злюки Вьюга и Метелица заморозили артистов и зверюшек, и у ребят будет совсем мало времени, чтобы помочь им. В программе - анимационное представление на улице у елки и цирковое шоу в шатре.

Время: 21 декабря - 7 января (выходной - 1 января.) График представлений: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 декабря, 3, 4 января, 12.00; 25, 28, 29 декабря, 2, 5, 6, 7 января, 11.00, 13.00.

Цена вопроса: 10 руб. (детский билет), дети до трех лет - бесплатно, 12 руб. (взрослый билет).

Предварительная запись по тел.: +375 44 599 43 88, +375 44 599 34 88, +375 1716 2 66 90.

В столице

В нынешнем декабре впервые во дворике Минского международного образовательного центра им. Й. Рау (IBB Minsk), что по адресу: пр. газеты «Правда», 11, проходят Рождественские встречи с немецким Дедом Морозом, которого называют Weihnachtsmann. Прийти на такую аудиенцию можно бесплатно 15, 22 и 29 декабря в 13.00, 14.00, 16.00 и 17.00. Уютная рождественская ярмарка IBB Weihnachtsterrasse проходит здесь все воскресенья декабря с 12.00 до 19.00. Для детей и всей семьи – рождественская почта, информация о немецких рождественских традициях, фотоуголок с немецким Сантой, мастер-классы.

Уже лет 15 Дед Мороз приезжает в свой минский «офис» в детском парке им. Горького. В этом году он прибудет сюда со свитой 21 декабря в 12.00 - приходите, денег за это не возьмут. Традиционные же встречи детей с волшебным Дедом - это целый семейный спектакль со стихами, играми, загадками. Подарки родители готовят заранее и тихонько передают Деду Морозу, который их и вручает. Можно привести одного ребенка или компанию от трех до 20 человек. Длительность аудиенции - 15 - 50 мин.

Время: 21 декабря, 12.00 - 18.30; 22 декабря - 6 января, 10.30 -18.30, 7 января, 10.30 - 15.00.

Цена вопроса: 11 - 25 руб. на одного ребенка в зависимости от дня и количества детей. Со взрослых денег не возьмут.

Тел. для записи: +375 17 233-90-36, +375-29-360-80-11.

В Минский зоопарк Дед Мороз приедет 21 декабря в 13.00Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- В свой дом в Минский зоопарк Дед Мороз приедет 21 декабря в 13.00. В программе его встречи значится театрализованная игровая программа «Новогодняя крЫсота», награждение победителей конкурса «Как звери Новый год встречают», показательные кормления животных. 10 дней дед Мороз и Снегурочка будут принимать детей в своем доме.

Время: 21 – 31 декабря, 10.00 – 17.00

Цена вопроса: 9 руб. вход в зоопарк, 5 руб. – вход в дом Деда Мороза. Итого 14 руб. Дети до 5 лет проходят в зоопарк бесплатно, родители за вход в дом Деда Мороза тоже не платят.

Предварительная запись по тел.+37517 340-46-20, (044) 765-29-52.

- А где можно увидеть сотни Дедов Морозов и Снегурочек сразу? На традиционном новогоднем шествии в Минске, которое в нынешнем году состоится 28 декабря. Старт в 17.00 на пл. Независимости, финиш – на Октябрьской площади. Здесь состоится театрализованное представление «Новогодний звездопад». Прийти посмотреть можно, конечно, бесплатно.