«Купил квартиру в хрущевке. Живу в центре Минска и счастлив»: не будут ли их сносить, как в Москве?

«Квартиры должны стать доступными, для чего надо значительно увеличить объемы и скорость строительства жилья».

«Дворы должны быть приятными для глаз, людям нужны не только стены, но и места, где они могут посидеть на скамейке, а их дети - поиграть на площадке».

Это не выдержки из рекламных проспектов современных застройщиков. Это задачи, которые ставились и решались в нашей стране 60 лет назад.

В 1959 году, когда страной правил Никита Хрущев, в СССР было построено рекордное количество жилья, а уже в следующем, 1960-м, рекорд был побит. Начался бум строительства хрущевок.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

«Это было счастье - своя квартира»

Хрущевками называют советские типовые в большинстве своем панельные пятиэтажные дома с малогабаритными квартирами. Несмотря на общее укоренившееся в народе название, есть несколько типовых серий хрущевок. Например, К-7 - одна из первых серий домов, построенных по каркасно-панельной схеме, которые спроектированы на основе французской пятиэтажки. В квартирах домов этой серии достаточно крупные для хрущевок кухни, раздельные санузлы.

Одна из самых распространенных серий - 335, она же и самая дешевая, строилась сборным каркасом и наружными панелями. Много строили хрущевок серии 1-464. Толщина несущих бетонных стен составляла всего 12 - 18 сантиметров, что влекло за собой почти полное отсутствие виброизоляции и минимальную звукоизоляцию.

Но люди, которые переезжали в собственные квартиры, были счастливы.

В 1959 году в СССР было построено рекордное количество жилья, а уже в следующем, 1960-м, он был побит. Начался бум строительства хрущевок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Квартиру мы получили в далеком 1966 году, в дом заселились одними из самых первых. Это было счастье - своя квартира. В этих двух комнатах прошла большая часть моей жизни, родились двое сыновей, - вспоминает 90-летняя минчанка Людмила Хомич.

Действительно, 80% жилья в хрущевках приходилось на двухкомнатные квартиры, средней площадью 42 - 44 кв. м. Считалось, что это идеальные условия для образцовой советской ячейки общества - работающие родители и двое детей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Панельных домов в 2,5 раза больше, чем кирпичных

В Беларуси сегодня 2568 хрущевок. Из них панельных - 1864 дома, кирпичных - 704. Общая площадь - более 10 миллионов квадратов. В столице 890 хрущевок суммарной площадью около 3 миллионов квадратных метров.

Бытует мнение, что хрущевки устарели как морально, так и физически. Но согласны с этим утверждением далеко не все.

- Мы с женой купили квартиру в Минске несколько лет назад. Выбирали на вторичном рынке. В итоге остановились на доме 1959 года постройки. Потолки здесь - почти три метра, толщина стен - больше метра. Расположен в центре, на улице Коржа, метро, магазины и прочая инфраструктура - в шаговой доступности, - говорит минчанин Егор. - Дом кирпичный, здесь всегда комфортно: летом даже в самую жару - свежо, зимой - тепло. Знаю, что в 2011 году дом капитально отремонтировали. Уверен, что он еще простоит много лет.

КОМПЕТЕНТНО

Дома 1960-х вышли на пенсию, но остаются в строю

И.о. главного инженера РУП «Институт «Белжилпроект» Федор Новиков помог нам разобраться в мифах и перспективах хрущевок.

- В Беларуси строили в основном хрущевки второго поколения. Первые дома общесоюзной серии 1-335 строились в основном в Москве и городе на Неве. Их строили бескаркасным способом, то есть несущие стены держатся только на сварочных соединениях. Такие дома неремонтопригодны, - рассказал специалист. - В Беларуси сразу строили хрущевки «второй волны», по первой категории капитальности, по действующему тогда СНиПу, как отмечено в типовом проекте, срок их службы - 125 лет.

- Какие основные проблемы типичны для хрущевок?

- Если конкретный дом не ремонтировали капитально или делали это давно, то можно говорить о низкой энергоэффективности: стены не утеплены, проблемные стыки - в результате тепло уходит. Еще один аспект - небольшая (по сегодняшним меркам) площадь квартир, маленькие кухни. Но сегодня мировой тренд - строить экономичное рациональное жилье, можно вспомнить пример Москвы, где недавно стали строить студии общей площадью 11 метров. Они востребованы.

- Но в той же Москве хрущевки, особенно те, которые находятся в центре города, сносят, а на их месте строят новые высотные дома.

- В Москве другая экономика и инвесторы. Для Беларуси, в том числе и для столицы, это перспектива далекого будущего. Есть данные, что стоимость сноса 1 кв. м жилья старого жилья - это 40 - 60% от стоимости нового. Можно вспомнить много примеров, когда в Минске не находился застройщик, готовый расселить даже трехэтажный дом, снести его и построить современный многоэтажный дом. Снести пятиэтажку - занятие еще более затратное, трудоемкое. При этом в Беларуси все хрущевки, построенные по типовым проектам массовых серий, являются ремонтопригодными.

Уникальные многоэтажные хрущевки и сегодня стоят на столичном бульваре ТолбухинаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Каковы перспективы хрущевок в белорусских городах?

- Во-первых, проводится их капитальный ремонт. Дома утепляются, меняются окна, они становятся более эффективными в плане сбережения тепла и ресурсов. Кстати, планируется, что с 1 февраля 2020 года вступят в силу новые строительные нормы. Намечается, что при ремонте хрущевок они будут снабжаться лифтами, ранее такой нормы не было, а лифты были обязательны для многоэтажек свыше 14 метров.

Во-вторых, есть практика модернизации и реконструкции, она более затратна, трудоемка, может занимать три и более года, и поэтому распространена в меньшей степени. Модернизация может подразумевать частичную перепланировку площадей (разумеется, в пределах существующих границ), например, разделение совмещенного санузла. Реконструкция - еще более глобальный процесс, фактически это превращение старого жилья в современное: надстройка дополнительных этажей, мансард. К слову, фундаменты массовых хрущевок в большинстве своем могут выдерживать дополнительную нагрузку сами по себе, да и стены возводимых мансард строят из современных, более легких материалов. Но в каждом конкретном случае необходимо прежде всего проводить геологические изыскания.

Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция - способов продлить жизнь хрущевкам несколькоФото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

В Минске есть уникальные хрущевки

Хрущевки строили не только пятиэтажными, были и многоэтажки. Этот эксперимент проводили в середине 1960-х годов только в одном городе СССР - в Минске. Одну девятиэтажную хрущевку построили на пересечении улиц Якуба Коласа и Волгоградской, еще три - на бульваре Толбухина. Они и сегодня на своих местах.