Дальнобойщик из Беларуси устроил аварию в Германии: пострадали 5 человек

Авария произошла вечером 5 декабря недалеко от города Гисен, который расположен примерно в 50 км от Франкфурта.

По информации местной полиции, 63-летний белорус за рулем фуры ехал в сторону Марбурга. Как позже он объяснил полицейским, в какой-то момент у него возникли проблемы с навигатором - мужчина остановился на обочине, но забыл включить стояночный тормоз. Из-за этого фура покатилась назад и остановилась поперек дороги.

В этот момент в попутном направлении в крайней левой полосе ехали два автомобиля - такси Mercedes и Ford Focus, они не смогли остановиться и врезались в фуру.

За рулем автомобиля такси был 70-летний водитель. Он, а также 25-летний водитель Ford и двое пассажиров пострадали, но отделались легкими травмами.

А вот 54-летняя женщина, которая ехала в Mercedes на пассажирском сиденье, оказалась заблокирована в салоне. Из машины ее доставали спасатели. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Авария произошла вечером 5 декабря недалеко от города Гисен. Фото: giessener-allgemeine.de

В сообщении полиции сказано, что ущерб от аварии составил около 50 тысяч евро. Трассу закрывали на три часа.

Месяц назад в Германии произошло еще одно ДТП с участием белорусских дальнобойщиков: авария случилась возле города Мюнстер на западе Германии, сообщает presseportal.de. Фура въехала в ограждение трассы с правой стороны, пересекла две полосы и въехала в ограду, но уже с другой стороны. Автомобиль перевернулся, движение по автобану было полностью перекрыто. Пострадавших белорусов - водителей 27 и 36 лет, один из которых был за рулем, - в тяжелом состоянии госпитализировали.

КСТАТИ

«Убытки могут достигать и миллиона евро»

Как рассказали «Комсомолке» в одной из страховых компаний, самое большое количество ДТП с участием белорусов за рубежом происходит в России - около тысячи случаев ежегодно, или 62%.

- Дальше идет Польша, Литва. На Германию приходится 1,5% всех ДТП, - отметили в страховой компании. - В ситуации, о которой идет речь, еще непонятно, кому принадлежала фура - она могла быть и российской, и литовской, несмотря на то, что за рулем был белорус.

Ущерб оценивается в соответствии с законом той страны, где произошла авария. И 50 тысяч евро - далеко не самая большая цифра, с которой сталкивались страховщики.

- Как правило, наибольшие суммы связаны не с повреждением автомобилей, а с ущербом жизни и здоровью человека - убытки могут достигать и миллиона евро. Счет выставляется страховой компании, которая выдала зеленую карту. 50 тысяч евро за ДТП в Германии - только предварительная сумма. Окончательная будет известна только после того, когда будет оценен реальный ущерб жизни и здоровью людей - это долгий процесс.