Купили квартиру мечты, исцелились от болезни или объехали весь мир?

Мы объявляет конкурс лучших историй о том, как осуществилась ваша давняя мечта

Сумрачная погода, все валится из рук, и кажется, что ничего хорошего в жизни не осталось? Да уж, зима - не самое позитивное время года, и потому мы решили немного поднять настроение читателям «Комсомолки» с помощью нашего нового конкурса «Мечты сбываются». Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Возможно, это профессия, о которой вы мечтали с детства, но так сложилось, что пришлось получать другое образование, и только спустя годы вы стали тем, кем всегда хотели… А может, это встреча с человеком, с которым когда-то разлучила жизнь, и вы никак не могли его найти? Или исцеление от болезни, которая чуть не поставила крест на всех ваших планах, покупка квартиры, на которую вы сами заработали, невероятное путешествие, долгожданный питомец, подтянутая фигура, над которой вы долго и упорно работали… Ведь не бывает большой или маленькой мечты, каждая из них заслуживает того, чтобы быть исполненной. И чтобы быть рассказанной! Рассказанной для того, чтобы вдохновить других и доказать: мечты действительно сбываются!

Мы ждем ваших писем и рассказов о том пути, что вам пришлось преодолеть на пути к вашей мечте. А может, вам внезапно улыбнулась фортуна? Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку, книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда», а также коллекцию новогоднего чая от официального дистрибьютора Ahmad Tea ООО «ЭНЕРГИЯ», чтобы привнести в вашу жизнь еще немного позитива и уверенности в том, что впереди еще немало хороших дней и сбывшихся желаний.

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

Ну а для вдохновения мы публикуем рассказ нашей читательницы о том, как неожиданно сбылась ее заветная и, казалось бы, несбыточная мечта…

«Когда смирилась с одиночеством, судьба в один день подарила огромную семью!»

«Я выросла в большой семье - нас у родителей было четверо: две дочки, два сына… И сестра, и братья создали успешные семьи, у всех есть свои дети. Почему я так и не нашла свою половину, не могу сказать. Может, потому что была слишком скромной, тихой, застенчивой, а мальчикам в медицинском институте, где я училась, больше нравились веселые и бойкие сокурсницы… После окончания института у меня был парень, но в итоге он женился на другой. Долго не могла забыть обиду, а позже серьезных романов так и не случилось. Конечно, я переживала, ведь с детства мечтала о большой семье - такой же, в какой я сама выросла. Пыталась переключаться на работу, на малышей, которых каждый день видела в своем кабинете, - я работаю педиатром в поликлинике. Забочусь о пожилых родителях, помогаю им на даче, всегда готова прийти на помощь сестре и братьям, с удовольствием беру к себе племянников на лето, даже ездила с ними в отпуск, когда они были маленькими. И все равно время от времени накатывали грусть и отчаяние, особенно когда приходишь домой после работы, видишь темные окна своей квартиры и знаешь, что в ней никого нет… Только к 50 годам я как-то смирилась, что останусь одна, что большой семьи у меня так и не будет. Так мне тогда казалось.

Два года назад я решила съездить на автобусную экскурсию во Львов. Дело было на Новый год, и во время праздничного ужина с нашей тургруппой под бокал шампанского я загадала: «Хочу следующий Новый год встретить в окружении огромного числа родных!» Конечно, я имела в виду свою семью, но втайне, наверное, думала о другом. Если бы я тогда знала, как именно исполнится мое желание… В той поездке я познакомилась с Леонидом - 63-летним пенсионером, бывшим военным, любителем старинных романсов, хорошего кино и путешествий, очень умным и разносторонним человеком. Кто бы мне сказал, что и в нашем возрасте бывает любовь с первого взгляда - ни за что бы не поверила! Оказалось, Леня вдовствует уже 6 лет, у него трое детей, две невестки и зять, восемь внуков и даже правнук - очень дружная и любящая семья. Которая приняла меня очень тепло! Почти через год после знакомства мы поженились и Новый год встречали за городом огромной компанией родных - и моих, и Леонида. «А ведь сбылось желание! - подумала тогда я. - Надо же, когда уже отчаялась встретить свое счастье, обрела сразу и мужа, и детей, и внуков, и даже правнука…» Выходит, никогда нельзя смиряться с тем, что что-то важное в жизни не исполнилось. И нет возраста, в котором надо перестать надеяться и мечтать!»

Ирина АНТОНОВИЧ, Минская обл.